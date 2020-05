W abonamencie bez smartfona, mamy więc sam plan za 49 zł przez pół roku z Netfliksem w cenie. Po tym okresie do abonamentu doliczana jest kwota 30 zł za dostęp do Netfliksa do końca obowiązywania umowy. Co ciekawe, ten sam abonament za dostęp do Netfliksa (na jeden ekran) kosztuje przez stronę 34 zł. Do tego Supernet Video DVD w cenie abonamentu, dzięki któremu możemy oglądać filmy i seriale w tym serwisie streamingowym bez pomniejszania transferu danych. Normalnie kosztuje on 5 zł, czyli nawet po tym okresie 6 miesięcy nadal oszczędzamy do końca umowy 9 zł miesięcznie.

Abonament 6 miesięcy Abonament 18 miesięcy Rata za sprzęt Liczba rat Razem T-Mobile M + Netflix + Supernet Video DVD 49,00 zł 79,00 zł 0,00 zł 0 1 716,00 zł T-Mobile na kartę + Netflix + Supernet Video DVD 64,00 zł 64,00 zł 0,00 zł 0 1 536,00 zł Różnica 180,00 zł

Porównując to z dwuletnim kosztem tożsamej oferty na kartę za 30 zł (nielimitowane rozmowy komórkowe i stacjonarne, nielimitowane wiadomości SMS/MMS oraz 20 GB transferu danych z usługą Supernet Video DVD w cenie oraz dwuletnim kosztem subskrypcji Netfliksa, w T-Mobile wychodzi to drożej jedynie o 180 zł rozłożone na dwa lata.

Abonament T-Mobile M z Netfliksem ze smartfonem

Dla porównania sprawdźmy, jak to wygląda w opcji ze smartfonem. T-Mobile przygotował tu 7 zestawów z następującymi modelami smartfonów – Motorola moto E6 play, Nokia 2.2, Nokia 2.3, Samsung Galaxy A10, Samsung Galaxy A40, Samsung Galaxy A50, Nokia 6.2.