Pokemon Unite: nowa gra zmierza na Switcha i smartfony!

Pokemon Unite to MOBA, w której będą na przeciwko siebie stawać dwie pięcioosobowe drużyny. Wraz z progresem nasze stworki będą kolejno uczyły się nowych sztuczek — w tym przede wszystkim ataków. Bardzo ważną informacją jest ta, że tytuł będzie wspierał grę cross-platformową, czyli współzawodniczyć będą mogli ze sobą wszyscy zainteresowani — niezależnie od tego, na której platformie uruchomią grę. Pierwsze komentarze że to League of Legends z Pokemonami za 3, 2, 1…

Data premiery Pokemon Unite nie jest jeszcze znana — ale firma zapewnia, że wkrótce mamy usłyszeć pierwsze konkrety. Póki co możemy zobaczyć grę w akcji i zastanowić się: skąd brać czas na kolejną potencjalnie wciągającą grę?