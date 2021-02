Twórcy Pokemon GO nauczyli się zarabiać, ale wciąż nie umieją zorganizować wydarzenia w grze

Niantic dość mocno odczuło skutki pandemii. Ich gra polega przecież przede wszystkim na spacerowaniu, odkrywaniu nowych miejsc, spotykaniu się z ludźmi i wspólnej zabawie. Firma całkiem sprawnie reagowała na wprowadzane obostrzenia. Dało się wygodnie grać w domu, pojawiło się sporo nowych opcji, a lokalne wydarzenia przybrały charakter globalny (patrz: relacja z Pokemon Go Fest 2020). Finansowo wszystko wygląda jak w bajce — ogromne wzrosty, gracze zadowoleni. Ale Go Fest 2020 — mimo że był sukcesem kasowym, napotkał szereg problemów technicznych przez które kilka weekendów później Niantic zorganizowało powtórkę. Dzisiaj w grze trwa specjalne wydarzenie związane z regionem Kanto. Płatny event z kilkoma bonusami dla tych którzy zdecydowali się wykupić dostęp (koszt to około 55 złotych). I wszystko byłoby fajnie, gdyby tylko Niantic zorganizowało wszystko jak należy. Niestety, nie tym razem.

Zawiniła komunikacja? A może Niantic doskonale wiedział co robi i myślał, że ujdzie mu to płazem? O kontrowersjach związane z dzisiejszym eventem zrobiło się głośno wczorajszego popołudnia. Na Twitterze zawrzało, kiedy okazało się że najbardziej wyczekiwane stworki będą dostępne w pojedynczych sztukach tylko w formie nagród za zadania. Sytuacja zrobiła się na tyle nieprzyjemna, że Niantic zdecydowało się zmienić zasady. Jak zmienił się opis zabawy możecie podejrzeć na poniższych obrazkach:

I think we can be proud as a community. We were loud enough. #PokemonGOTour

How it started: How it's going: pic.twitter.com/uGsjCBVIlT

— Jonkus (@JonkusPKMN) February 19, 2021