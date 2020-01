POKATO dba o swoich użytkowników i korzysta ze sprawdzonych technologii

Morze możliwości

Dlaczego świat przestawił się na PWA? Bo lista zalet progresywnych aplikacji webowych jest długa. Po pierwsze to rozwiązanie optymalizuje koszty po stronie dewelopera – nie ma już potrzeby pisania osobnego produktu pod użytkowników smartfonów czy tabletów z systemem Windows, Android czy iOS. Teraz wystarczy opracować jeden kod źródłowy, który z powodzeniem będzie działał na wszystkich urządzeniach i we wszystkich możliwych przeglądarkach. Po drugie z uwagi na fakt, że PWA wykorzystuje do działania właśnie silnik przeglądarek np. Chrome (w przypadku urządzeń z systemem Android) albo Safari (przy systemie iOS) aplikacja ładuje się błyskawicznie – nawet jeśli nie jesteśmy w zasięgu szybkiego Internetu.

Co więcej można ją przeglądać w trybie offline, dzięki czemu może być nam pomocna w każdym miejscu. Warto też wiedzieć, że ten standard aplikacji pozwala nam także pobrać ją bezpośrednio na pulpit swojego komputera czy tabletu, mając do niej stały dostęp w formie skrótu na pulpicie urządzenia. Twórcy PWA nie zapomnieli też, że w cyberświecie czyha na użytkowników masa zagrożeń, dlatego progresywna aplikacja webowa wymaga, aby strona zwierała protokół HTTPS – to rozwiązanie zwiększa poziom bezpieczeństwa w sieci.

Co jeszcze mogą zyskać marki dzięki PWA? Dodatkowy kanał komunikacji z klientami za pomocą opcji powiadomień push. To nic innego jak komunikaty wysyłane bezpośrednio do użytkowników aplikacji. Mogą mieć różną formę – tekstową, graficzną czy video. Są świetnym kanałem dotarcia do użytkowników z najważniejszymi informacjami, którymi marka akurat chce się podzielić. Powiadomienia push nie generują dużych kosztów, a ich efektywność oceniania jest bardzo wysoko. Mając już zatem gotowy produkt, jakim jest progresywna aplikacja webowa, warto je w swojej komunikacji uwzględnić.

PWA niegdyś nazywana technologią przyszłości staje się coraz bardziej popularnym rozwiązaniem. Marki widzą, że przy znacznie mniejszym budżecie są w stanie docierać do jeszcze większej liczby klientów, a użytkownicy dzięki wdrożonym funkcjonalnościom dostają to, czego oczekują od aplikacji mobilnych. Win-win.