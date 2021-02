Podsumowanie Nintendo Direct. Lista najważniejszych nowości zmierzających na Switcha

Nintendo od lat trzyma się tej samej formuły konferencyjnej — co ma swoje plusy i minusy. Plusem niewątpliwie jest to, że nie trzyma nas w niepewności przez kilka tygodni, a lwia część ich zapowiedzi faktycznie sprawnie trafia na półki sklepowe. Niestety — w ostatnich latach coraz trudniej mi znaleźć tam coś dla siebie. Jest co najmniej kilka gier na Switcha których daty premiery wypatruję, ale zamiast tego dostaję lawinę rzeczy kompletnie nie dla mnie. Trochę jak w meme z „oczekiwaniami” i „rzeczywistością”. Ale może i jestem w mniejszości, bo teoretycznie zapowiedziano tyle rzeczy, że każdy powinien znaleźć tam coś dla siebie. No nie ukrywam, że u mnie jest… trudno.

Listy nowości – Nintendo Direct (styczeń 2021)

Czymże byłby Nintendo Direct bez nowych postaci do Super Smash Bros. Ultimate? Już w marcu do walki dołączą Pyra i Mythra:

Dużo plotkowało się na temat portu The Legend of Zelda: Skyward Sword na konsolę Nintendo Switch — i teraz doczekaliśmy się oficjalnej zapowiedzi. Port przygód Linka trafi do sprzedaży już 16 czerwca 2021 roku.

A skoro mowa o Zeldzie, to jestem przekonany, że wielu graczy zapragnie też limitowanej edycji kontrolerów Joy-Con, które trafią wówczas do sprzedaży. Z całą moją niechęcią do tej odsłony – muszę przyznać, że wyglądają super.

Wszystkich fanów zabawy online z pewnością ucieszy wieść o nadchodzącym Splatoon 3. Ta szalona, kolorowa, zabawa pełna farby doczeka się nowej odsłony. Premiera w przyszłym roku.

Mario Golf to seria której początki sięgają pierwszych konsol Nintendo. Twórcy konsekwentnie rozwijają swój produkt — i wczoraj zapowiedziano kolejne jego wcielenie. Premiera Mario Golf: Super Rush już 25 czerwca 2021 roku.

Project Triangle Strategy to nowa gra od twórców Octopath Traveler. Tym razem także przygotowują dla nas jRPG w podobnym stylu. Nie, to żaden sequel — a „duchowy spadkobierca” ich poprzedniej gry, którego demo już teraz możecie sprawdzić w eShopie, zaś premiera gry zapowiedziana została na przyszły rok.

Jest też nowa gra f2p w uniwersum Gwiezdnych Wojen. Star Wars Hunter to sieciowa zabawa, która ma zadebiutować na Switchu jeszcze w tym roku.

A skoro już o sieciowych zabawach mowa — jedna z najgłośniejszych gier minionego roku, Fall Guys: Ultimate Knockout, doczeka się portu na Switcha. Premiera jeszcze tego lata.

Dla miłośników wymagających gier akcji, kolekcja Ninja Gaiden brzmi jak spełnienie marzeń. Ninja Gaiden: Master Collection to zbiór trzech gier: Ninja Gaiden Sigma, Sigma 2, and Ninja Gaiden 3: Razor’s Edge, które w jednym pakiecie trafią do sprzedaży już 10 czerwca.

Porty gier z Wii U i Switcha to już codzienność, ale na tym Nintendo nie zaprzestaje i… zapowiada także port swojego niecodziennego RPG Miitopia z 3DSa. Premiera już 21 maja 2021 roku.

Fani przygodówek mają powody do radości. Famicom Detective Club: The Missing Heir oraz Famicom Detective Club: The Girl Who Stands Behind doczekają się pierwszego wydania na zachodzie. Gry będą sprzedawane osobno, ale przyznam, że całość wygląda ciekawie.

Kultowe jRPG Legend of Mana doczeka się Remastera z zestawem usprawnień. Niestety, data premiery nie jest jeszcze znana:

Poznaliśmy też datę premiery No More Heroes 3 (27 sierpnia 2021 roku). Niestety, trailer nie wygląda oszałamiająco…

World’s End Club doczeka się wersji na Switcha. Niby fajnie, ale przypominam, że gra od wielu miesięcy dostępna jest w abonamencie Apple Arcade:

Na koniec zostawiam sobie wisienkę na torcie, czyli premierowy trailer Bravely Default II. Jednej z najbardziej wyczekiwanych przeze mnie w ostatnich latach produkcji: