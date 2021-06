Podsumowanie konferencji Nintendo na E3 2021 [trailery]

Nintendo Direct – E3 2021. Zestawienie trailerów zaprezentowanych podczas wirtualnej konferencji

Konferencja rozpoczyna trailer z zapowiedzią nowej postaci do Super Smash Bros. — tym razem do ekipy dołącza Jin Kazuya.

Life is Stranger Remastered Collection, Life is Strange True Colors — uwielbiana seria przygodówek trafi także na konsolę Nintendo. Premiera drugiej z nich już 10 września — na remaster zaczekamy dłużej, ale ma trafić jeszcze w tym roku.

Guardians of the Galaxy — zaprezentowana kilka dni temu na konferencji Square Enix produkcja trafi także na Nintendo Switch.

Worms Rumble — kultowe robaki w nowej odsłonie także dołączą do biblioteki Nintendo Switch. Problem polega na tym, że chrupały już na trailerze… premiera już 23 czerwca.

Astria Ascending – nowe japońskie RPG które zmierza na wszystko – trafi także i na konsolkę Nintendo. Ale kto ma Xboksa, będzie mógł zagrać w abonamencie Game Pass, także…

Two Point Campus – grę widzieliśmy już kilka dni temu, teraz wiemy już, że gra w przyszłym roku trafi także na Switcha.

Super Monkey Ball Banana Mania — niedoceniana, zwłaszcza u nas, seria od SEGA powraca w zremasterowanej odsłonie. Jeżeli lubicie szalone, kolorowe, zabawy – premiera już 5 października.

Mario Party Superstars – 5 klasycznych plansz z N64, znane i lubiane mini-gierki, wsparcie dla gry online. Premiera 29 października.

Długo wyczekiwany Metroid 5 zatytułowany Metroid Dread doczekał się pierwszego trailera. Klimat – jest. Labirynty – są. Akcja – jest. Daty premiery – 8 października.

Just Dance 2022 – uwielbiana gra imprezowa od Ubisoftu 4 listopada doczeka się nowej odsłony także na Switcha.

Cruisin Blast – arcade’owe wyścigi na wyłączność Switcha trafią na konsolkę tej jesieni.

Dragon Ball Z: Kakarot – jedna z najgorszych gier z uniwersum doczeka się portu na Switcha. Do tego wyglądającego i ruszającego się FATALNIE. Premiera 24 września.

Mario Golf: Super Rush już za kilkanaście dni trafi na Switcha. Teraz doczekał się nowego trailera z zapowiedzią aktualizacji.

Monster hunter Stories 2 – zaprezentowana kilka dni temu kontynuacja kolorowego RPG także trafi na Nintendo Switch. Premiera już 9 lipca.

Wario doczeka się własnej gry na Nintendo Switch. Jego mini-gierki zawsze były jednymi z najfajniejszych i najbardziej kreatywnych. Wario Ware: Get it together trafi na Switcha 10 września.

Najbardziej wyczekiwana przeze mnie premiera tego roku – Shin Megami Tensei V! Nareszcie oficjalna zapowiedź zachodniej premiery, przepiękny trailer – i oficjalna data. Gra trafi na Switcha 12 listopada.

Danganronpa Decadence – czyli specyficzna przygodówka przygodówka trafia także na Switcha. Walka o przetrwanie, zawieranie znajomości, potyczki w uczelnianym sądzie… cztery gry w jednej paczce.

Fatal Frame: Maiden of black water – jeszcze jeden port z Wii U. Mroczna przygodówka doczeka się w tym roku wersji dla Switcha.

Doom Eternal — dodatek do jednego z najbardziej kultowych FPS ostatnich lat także na Switcha. Premiera już dziś.

Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 – żadna nowość, zapowiedziana już dawno temu. Port uwielbianego arcade’a już 29 czerwca.

Mario + Rabbids – Sparks of Hope – nowe kurliki coraz bliżej. Fantastyczna gra taktyczna doczeka się kontynuacji, jupii! Premiera w przyszłym roku.

Advance Wars 1+2 Re-boot Camp — premiera 3 grudnia.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 — po dwóch latach od zapowiedzi doczekaliśmy się nowego trailera jednej z najbardziej wyczekiwanych gier na Nintendo Switch. Premiera w przyszłym roku, konkretów brak.

Dowiedzieliśmy się też, że Zelda: Skyward Sword HD trafi do nas już 16 lipca.