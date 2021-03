Rynek na którym Apple nie miało sobie równych jeszcze w tym roku przestanie być “ich”?

Przez lata to platformy Apple promowały podcasty na potęgę. Nie, oni niczego nie wymyślili — ale dodanie w 2005 roku do iTunes sekcji z audycjami było strzałem w dziesiątkę i pozwoliło internetowym audycjom przebić się do szerszego grona odbiorców. Ale od kiedy na to poletko zaczaiło się Spotify — sytuacja nie wygląda już tak kolorowo. Według prognoz firmy eMarketer, Apple straci pozycję lidera jeszcze w tym roku. Na pierwszym miejscu w tym wyścigu ma być — oczywiście — Spotify. Zdziwieni?

Jeżeli tak, to prawdopodobnie przespaliście ostatnich kilkadziesiąt miesięcy. Od kiedy Spotify zainteresowało się tym rynkiem – dość intensywnie zaczęło inwestować w kolejne produkcje – pojawiły się nawet jakieś szepty o tym, że Spotify produkcje które upchnie za tzw. paywallem — czyli będą dodatkowo płatne. Co z tego wyjdzie – czas pokaże. Pewnym jednak jest, że rynek Podcastów wyrywa się Apple z objęć — jeszcze w 2018 roku mieli oni 34% rynku, według eMarketera w tym roku poziom ten spadnie do 23,8%. Z ich prognoz wynika, że do końca 2021 roku aż 28,2 miliona ludzi będzie słuchało podcastów na Spotify, u Apple zaś „tylko” 28 milionów. Jeżeli jednak ta tendencja się utrzyma, za kilka lat sytuacja może nie być taka wyrównana.

A póki co – zapraszam wszystkich do wysłuchania podcastu AntyWeb Po Godzinach – dostępny jest zarówno u Apple, jak i na Spotify ;-).