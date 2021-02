Podatek od reklam – co Polacy sądzą o nowym podatku?

Wracając jeszcze do samego badania Kantar Polska, niezależne media w Polsce mają ogromne poparcie do swojego protestu. Rozbijając te 91% osób, które zauważyły ten protest na dane demograficzne, aż do 87% osób w wieku 60-75 lat dotarła taka informacja, podoby odsetek świadomych protestu to mieszkańcy wsi, a w miastach od 20 do 100 tys. mieszkańców aż do 98%.

Jeśli chodzi o samo poparcie dla protestu, największe deklarowane jest w miastach od 20 do 500 tys. mieszkańców – ponad 70%, do 20 tys. – 62%, a w największych miastach – 64%.

W grupach wiekowych największe poparcie media mają w przedziale pomiędzy 15 a 24 lata – 71%, 25 do 59 lat – 63%, 60 do 75 lat ponad połowa, przy czym w tej ostatniej grupie było najwięcej nieświadomych strajku osób – 27%.

Przy badaniu opinii o proteście czy o skutkach podatku od reklamy okazało się, że 69% osób obawia się, że mogą stracić różnorodność w korzystaniu z dostępu do różnych źródeł informacji. 66% obawia się również utraty dostępu do niezależnych mediów, które obecnie stają jeszcze na straży demokracji. Z kolej 65% rodaków uważa, że rząd wykorzystuje pandemię COVID-19 do ich osłabienia.

Aż 72% z badanych ma świadomość, że nowy podatek uderzy bezpośrednio w nich samych i spowoduje wzrost cen produktów i usług. Z kolei ostatnia opinia pokazuje dobitnie, że rząd nie skupia się wystarczająco na bardziej naglących problemach i wsparciu polskich przedsiębiorców, zmagających się obecnie ze skutkami pandemii COVID-19.

–

Źródło: Kantar Polska dla Komitetu Badań Radiowych, ogólnopolska reprezentatywna próba 1010 osób w wieku 15-75 lat, badanie techniką CATI zrealizowane w dniu 11.02.2021

Stock Image from Depositphotos.