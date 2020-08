Według tych danych okazało się, że najpopularniejszą firmą, którą wybierali internauci była Poczta Polska, przynajmniej do marca tego roku. Drugim wyborem były Paczkomaty InPostu, dalej kurierzy DPS i punkty odbioru. Sytuacja zmieniła się w kwietniu tego roku na korzyść Paczkomatów InPostów, co pokazuje, że zdalne otwieranie skrytek było strzałem w dziesiątkę. Internauci mocno docenili tę funkcję w okresie pandemii.

Magdalena Bednarz, Kierownik Działu Obsługi Klienta w IMKER:

Wciąż najwięcej paczek wysyłamy za pośrednictwem Poczty Polskiej. Zauważyliśmy jednak poważny spadek zainteresowania tą formą wysyłki w trakcie trzech miesięcy od marca do maja. W tym czasie klienci znacznie częściej wybierali Paczkomaty InPost, które za sprawą nowej funkcji w aplikacji, umożliwiającej bezdotykowe otwarcie paczkomatu, były bezpieczniejsze niż bezpośredni odbiór od listonosza czy kuriera.

To było na podstawie wszystkich 180 tysięcy zamówień. Jednak w okresie pandemii kilka sklepów zdecydowało się ujednolicić koszty dostawy, niezależnie od wybieranej formy dostawy. W ten sposób zrealizowanych zostało 10 tysięcy zamówień w jednej cenie. Jak kształtowały się wybory kupujących w takiej sytuacji?

W przypadku, gdy dostępne były trzy formy dostawy w jednej cenie – Poczta Polska, DPD i Paczkomaty InPostu, kupujący najczęściej wybierali Paczkomaty – 55,2%, na drugim miejscu wybór padał na Pocztę Polską 30,9%, a DPD tylko 13,9%.

Magdalena Bednarz:

Odbiór przesyłki nadanej pocztą bywa utrudniony, zwłaszcza gdy w momencie doręczenia listonosz lub kurier paczkowy nie zastanie nikogo w domu. Taka przesyłka jest zwracana do Urzędu Pocztowego i dopiero tam można ją odebrać, ale tylko w określonych godzinach. Dla klientów jest to nieszczególnie wygodna opcja. Dostajemy też informację o tym, że listonosze zwłaszcza w dużych miastach, nie podejmują próby dostarczenia paczek o nawet niewielkich gabarytach, a jedynie zostawiają awizo, co zmusza klientów do wybrania się na pocztę w godzinach jej pracy i stania w kolejce po odbiór paczki. Zwłaszcza w obecnej sytuacji epidemicznej, nie jest to wygodny sposób odbioru przesyłki.

Z kolei w sklepach, w których udostępniono w jednej cenie dostawy tylko kurierów Poczty Polskiej i Paczkomaty, znacznie wzrósł w wyborze udział PP, a Paczkomaty tylko nieco powiększyły swoje udziały.

Podobna sytuacja miała miejsce w przypadku, gdy w miejsce PP pojawił się DPD z tą różnicą, że nieco większy wzrost był tu po stronie Paczkomatów.

To pokazuje, że Paczkomaty mają już swoją stałą liczbę internautów, dla których ta forma dostawy stała się pierwszym wyborem. Co więcej pokrywa się to mniej więcej z badaniem Gemiusa – e-Commerce Polska, E-commerce w Polsce 2020, dzięki któremu znamy preferencje wszystkich internautów. Co prawda, według niego dostawy do maszyn wybiera już 61% internautów, ale to tylko nieznacznie odbiega od wyżej opisanych danych.

