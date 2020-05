Redmi K30 Pro, czy POCO F2 Pro? Od dawna zastanawiano się dlaczego Xiaomi decyduje się na ciągłą zmianę nazewnictwa swoich nowych smartfonów. Nie inaczej było w przypadku gamingowej serii Pocophone. Teraz jest już wszystko jasne. Pocophone F2 Pro trafia do sprzedaży na zagranicznych rynkach i podobnie jak POCO X2 bazować będzie na Redmi K30 — tym razem w wersji Pro. Sercem POCO F2 Pro jest Snapdragon 865 z obsługą sieci 5G i grafiką Adreno 650.

Zobacz też: Budżetowy zabójca flagowców powróci. Taki będzie Pocophone Poco X2

Charakterystyczny dla tego modelu będzie wysuwany, przedni aparat 20 Mpix. Pozwali on m.in. na nagrywanie wideo Slow Motion przy 120 klatkach na sekundę. Aparaty główne dają możliwość nagrywania w rozdzielczości 8K (przy 24 klatkach na sekundę) lub 4K (przy 60 klatkach na sekundę). Oprogramowanie aparatów przygotowane z myślą o POCO F2 Pro oddaje w ręce użytkowników nieco bardziej profesjonalne rozwiązania, które pozwolą na uzyskanie jeszcze lepszych zdjęć.

POCO F2 Pro to także pojemna bateria. 4700 mAh z szybkim, 30W ładowaniem pozwala na naładowanie smartfona do poziomu 64% w 30 minut. Pełne jego naładowanie ma trwać mniej więcej godzinę. Do tego 6,67-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości 2400 x 1080 pikseli ze wsparciem HDR10+ i technologią Sunlight Mode 2.0 poprawiającą widoczność wyświetlanego obrazu w świetle słonecznym.

Pocophone F2 Pro – specyfikacja techniczna

Ekran 6,67″ AMOLED Ultimate Full Screen Display, rozdzielczość 2400 x 1080 pikseli, HDR10+, Gorilla Glass 5 Warianty pamięci 6 GB + 128 GB (LPDDR4X + UFS 3.1)

8 GB + 256 GB (LPDDR5 + UFS 3.1) Aparaty tylne 64 Mpix , Sony IMX686, 1/1.7“, ƒ/1.89, 1.6 μm 4-in-1 Super Pixel, AF, 6P

13 Mpix 123° ultraszeroki kąt, ƒ/2.4, 5P

5 Mpix makro, 1.12 μm, f/2.2, AF

2 Mpix głębia, 1.75 μm, f/2.4, FF, 3P Aparat przedni 20 Mpix wysuwany Procesor Qualcomm Snapdragon 865 (Kryo 585) z grafiką Adreno 650 Łączność Dual Sim standby, Wi-Fi 6, 5G MultiLink, Bluetooth 5.1, NFC i IR Zabezpieczenie Czytnik linii papilarnych wbudowany w ekran Ładowanie bateria 4700 mAh, szybkie ładowanie 30W, USB typu C Kolory Neon Blue, Electric Purple, Cyber Grey, Phantom White Wymiary 163,3 x 75,4 x 8,9 mm Waga 218 g

Pocophone F2 Pro — ceny i dostępność

Pocophone F2 Pro debiutuje już dziś. Sugerowane ceny to 499 € za wersję 6 GB + 128 GB i 599 € za wersję 8 GB + 256 GB. Smartfon trafi do sklepów w czterech wariantach kolorystycznych. Do wyboru będzie Neon Blue (niebieski), Electric Purple (fioletowy), Cyber Grey (szary) i Phantom White (biały).