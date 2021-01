POCO F2 bez PRO. Następca F1 (najpewniej) pojawi się w 2021 roku.

Chińskie marki w dzisiejszym świecie smartfonów zdają się mieć bardzo podobną strategię, jeżeli chodzi o swoje portfolio produktowe. Przejrzystość tego portfolio i związek nazwy ze specyfikacją schodzą na dalszy plan, liczy się to, by na rynku w danym momencie istniała jak największa liczba wariantów danego modelu. Jak widać – strategia ta przynosi wymierne korzyści, ponieważ od kilku lat możemy obserwować stały wzrost znaczenia marek takich jak POCO czy realme czy Xiaomi, a uznane brandy jak LG, Sony czy Motorola muszą bardzo mocno walczyć by zachować liczącą się rynkową pozycję. 2021 nie będzie pod tym względem różny od poprzednich lat. Zaczynamy go od potwierdzenia premiery nowego telefonu z linii F – POCO F2.

W filmie podsumowującym 2020 rok na Twitterze POCO pochwaliło się wszystkimi wydanymi telefonami. Jeżeli zatrzymamy film w końcowym kadrze zobaczymy, że pomiędzy słowami takimi jak „Growth” i „Support” pojawia się nazwa F2.

The stage is set! The fun has begun! Let us get ready to take it to the next level!

Excited? You should be, coz the next year is going to be even crazier.

While we enjoy, let us look back at everything we've achieved together! Thank you ❤️ pic.twitter.com/K0432jSj8B

— POCO India (@IndiaPOCO) December 31, 2020