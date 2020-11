Po siedmiu latach zrezygnowałem z Netflixa. To już nie jest ta platforma, która mnie kiedyś zauroczyła

I tak było aż do momentu w którym serwis przeszedł „lokalną rewolucję” i zaczął taśmowo tworzyć i wypychać serial za serialem. A ich katalog stał się niekończącym pasmem treści, wśród których nie potrafiłem odnaleźć nic dla siebie, „Netflix Original” zaś stał się dla mnie synonimem chłamu i seriali/filmów, które omijam szerokim łukiem. Czy to oznacza że wśród nich nie ma żadnych perełek? No nie do końca — ale na dziesiątki pozycji takich które naprawdę mnie interesujących były jakieś pojedyncze produkcje. The Kominsky Method, The Staircase, Mindhunter (ale tylko pierwszy sezon) i… to byłoby na tyle. Oczywiście nie obejrzałem WSZYSTKIEGO (czy to w ogóle możliwe?), ale jakiś czas temu jeszcze dawałem szansę potencjalnie interesującym mnie produkcjom. Ostatnie miesiące moje relacje z Netflixem wyglądały tak, że po otwarciu platformy i przejrzeniu co tam nowego, co popularnego, zamykałem aplikację, wyłączałem telewizor, odwracałem się i szedłem spać. A gdy na to było jeszcze za wcześnie, oglądałem Masterclass, HBO Go, Amazon Prime czy nawet YouTube. Bo każde z nich oferowało mi więcej interesujących treści niż Netflix. W tym miesiącu nareszcie netfliksowa nostalgia przegrała — i kiedy po raz kolejny nie znalazłem dla siebie absolutnie nic, a z konta zniknęło raz jeszcze 52 zł powiedziałem stop. Anulowałem abonament, a hurtem też poprosiłem miłego konsultanta na czacie o odpięcie danych mojej karty płatniczej. Tak wiecie, dla własnego spokoju. Swoją drogą – zdziwiło mnie to, że nie można informacji o płatnościach odpiąć jednym kliknięciem, niezbędny jest kontakt z obsługą. Plus taki, że trwa to faktycznie chwilę.