Po pandemii przerzucam się na spożywcze zakupy online

Znienawidzona tradycja weekendowych zakupów spożywczych

Łapię się czasem na tym, że mimo pracy w świecie technologii, do niektórych rozwiązań podchodzę może nie tyle sceptycznie, co nie wdrażam ich do swojej codzienności od razu. Jedną z nich są spożywcze zakupy, które stały się w moim domu wręcz weekendową tradycją. Z małym dzieckiem to często problem, bo nie można zostawić go samego, a jednocześnie raczej nie skacze pod sufit na myśl o przemierzaniu sklepowych alejek przez minimum godzinę. To zawsze da się obrócić w zabawę, ale jednocześnie w którymś momencie brakuje już pomysłów i wracam do smutnego obowiązku, którym jakby nie patrzeć jest ładowanie rzeczy do koszyka, a później stanie w długiej kolejce do kasy. Tyle dobrego, że muszę to robić raz w tygodniu.

Po wprowadzeniu obostrzeń połączonych z obawą o własne zdrowie pojawił się problem, a czas potrzebny na zakupy zaczął się wydłużać. Bo zamknięta część kas, bo trzeba unikać kontaktu z ludźmi, nosić maseczkę i rękawiczki – umówmy się, to nie są elementy uprzyjemniające cotygodniowe eskapady do sklepu. Szybko więc wskoczyłem do sieci szukać alternatywy. I nie znalazłem – oczywiście w internecie. Ale terminy w popularnych sklepach były absurdalnie długie, a ja nie mam ani ochoty ani czasu ślęczeć nad stroną i polować na pasujące mi okienka dostawy. Ktoś polecił Glovo – szybkie, tanie i z Biedronki, której asortyment dobrze znam, bo korzystam z tych sklepów od lat. Spróbowałem, zadziałało, po godzinie miałem pod drzwiami zamówiony towar. Zarówno aplikacja, jak i strona www do zamówień są dość intuicyjne, więc zacząłem korzystać z ich dostaw co tydzień. Klasyczne zakupy nie odeszło do lamusa, bo nie wszystko da się przez Glovo zamówić (mrożonki, lody), ale komfort cotygodniowych zakupów poprawił się znacząco. I – co ciekawe – dość długo nie miałem z tym systemem żadnych problemów. Nic jednak nie trwa wiecznie, ale o tym za chwilę.

Efekt pandemii: co piąty Polak po raz pierwszy zrobił zakupy w internecie

– czytam w nagłówku na cashless.pl

Podobno ponad 55 procent badanych przez Accenture zamierza ograniczyć wizyty w galeriach handlowych w obawie o bezpieczeństwo. Nie do końca pasuje to do mojego przypadku, bo mowa jest przede wszystkim o zakupach z kategorii moda, uroda i elektronika, ale pokazuje trend, który na pewno pojawi się kiedy wszystko wróci do normy.

Skorzystają na tym klienci, bo chyba dla wszystkich jest jasne, że w przypadku wielu produktów zakupy przez internet są po prostu szybsze i wygodniejsze. Stracą natomiast stacjonarne sklepy – no bo jak opłacą wysoki czynsz w galeriach handlowych jeśli faktycznie połowa klientów wybierze zakupy online?

Pandemia poligonem doświadczalnym dla sieciowych zakupów

Myślę, że aktualna sytuacja była i jest poważnym testem dla poszczególnych usług – czy to własnych platform sprzedażowo-dostawowych, czy pośredników takich, jak Glovo. Większe zainteresowanie usługami to świetna okazja by sprawdzać system, pomysły i rozwiązania na żywym organizmie. A potem wystarczy zmodyfikować i usprawnić je tak, by przy mniejszych zainteresowaniu działały jak dobrze naoliwiona maszyna. Jestem więc pełen nadziei, że gdy wszystko wróci do normy (czy raczej będzie po prostu normalniej), usługi będą się charakteryzować odpowiednim buforem bezpieczeństwa i większą mocą przerobową niż dotychczas, a ostatecznie wszystko będzie działać sprawniej.