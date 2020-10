Po co organom ścigania backdoor w iPhone, skoro i bez niego radzą sobie doskonale?

Zobacz też: Pirackie aplikacje i darmowe Spotify bez reklam na iPhone? Okazuje się, że nie potrzeba nawet jailbreaka

Kompletne źródło wiedzy — smartfony to przecież… my?

Nie będzie chyba dla nikogo specjalnym zaskoczeniem stwierdzenie, że smartfony stały się naszymi najbardziej osobistymi przedmiotami. Jasne, nie dla wszystkich, ale jednak miliony użytkowników na całym świecie korzysta z nich do płacenia za zakupy, komunikacji z rodziną, przyjaciółmi i współpracownikami, do pracy, rozrywki i przeglądania internetu. W połączeniu ze stale zbieranymi danymi na temat naszej lokalizacji (a nierzadko też stanu zdrowia dzięki wearables), okazują się kompletnym źródłem wiedza na temat samych użytkowników. I z raportu Upturm wynika, że amerykańskie służby w ostatnich pięciu latach regularnie sięgały po narzędzia pozwalające im dostać się do danych użytkowników regularnie. Co gorsza, robiły to bez jakiegokolwiek nakazu. Robiły, bo mogły i/lub potrafiły. Aktywiści: Emma Weil, Logan Koepke, Harlan Yu, TinuoDada oraz Urmila Janardan postanowili zwrócić uwagę na to, jak służby zaczynają korzystać z nowych technologii. Czy moż eraczej: dostępu do nowych technologii.