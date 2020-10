Po co komu karty pamięci. 1 TB iPhone już za rok?

Telefony od Apple z niektórych swoich braków uczyniły regułę. Jedną z rzeczy, która mnie bardzo mocno irytowała w tych urządzeniach, był brak możliwości rozszerzenia wewnętrznej pamięci o dodatkowe miejsce na karcie microSD. Od zawsze byłem zdania, że Apple promuje w ten sposób swoją usługę iCloud, podobnie jak usunięcie gniazda jack miało na celu promocję AirPodsów. Byłem i jestem zdania, że nie zawsze jednak możemy mieć dostęp do internetu, dlatego sprzedaż (a raczej kupno) telefonów, które mają zaledwie 16 GB wewnętrznej pamięci bez możliwości ich fizycznego rozszerzenia, mija się z celem. Jak się okazuje, Apple zdecydowało się rozwiązać ten problem w inny sposób.

Szykuje się iPhone z 1 TB miejsca na dane

Jak donoszą przecieki, przyszłoroczne modele iPhone’ów (czy będą to iPhone’y 13 czy 12s), będą sprzedawane w opcji z 1 TB pamięci wewnętrznej. Oczywiście, jest to spora zmiana w stosunku do tegorocznych modeli, które maksymalnie mogą mieć 512 GB pojemności. Nie da się jednak nie zauważyć, że Apple rozwiązuje problem z mikrymi pojemnościami swoich telefonów akurat w momencie, w którym ta pojemność nieco przestaje mieć znaczenie. Co bowiem zajmuje najwięcej miejsca na telefonie? Multimedia, a więc muzyka, filmy czy gry. Nie da się nie zauważyć, że w dużej części przypadków, za transmisje tychże zaczyna odpowiadać streaming. Cała muzyka i wszystkie filmy na smartfonie ważą więc tyle ile aplikacja Spotify czy Netflixa.