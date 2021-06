Po 118 latach bracia Wright dolecieli do Marsa

Oficjalnie misja łazika „Zhurong” („Bóg ognia”) jest zaplanowana na 90 soli – sol, czyli doba marsjańska jest dłuższa o 40 minut o ziemskiej. Plan jest ostrożny, trudno nie przypuszczać, że chodzi o więcej, skoro amerykański „Spirit” przetrwał na Marsie 6 lat, a „Opportunity” – 14 (w obu wypadkach prognozy były równie skromne jak przy „Zhurongu”). Badanie powierzchni, główny cel misji, nie wyklucza współzawodnictwa, w którym Chiny od razu zanotowały sukces, ponieważ pierwsze chińskie lądowanie ma Marsie zakończyło się pełnym sukcesem. Lądowanie jest momentem najtrudniejszym, najbardziej podatnym na przypadki i niepowodzenia techniczne, które mogą prowadzić do klęski całego przedsięwzięcia. Chińczycy chcieli najwyraźniej zabezpieczyć się przed wyciąganiem zbyt daleko idących wniosków w sprawie stanu technologii Państwa Środka w wypadku kłopotów, i nie nagłośnili momentu lądowania. Nieliczne szczegóły są znane dzięki amatorom-astronomom z Niemiec.

Do bezpośredniego współzawodnictwa raczej nie dojdzie, „Bóg Ognia” nie spotka na swojej trasie cztery razy większej „Wytrzymałości”. Amerykański „Perseverance” bada Marsa od udanego lądowania na Równinie Izydy w Kraterze Jezero 18 lutego. Chińczycy 14 maja wylądowali na Równinie Utopii – biorąc pod uwagę Google Mars, deklarowane zasięgi i cele łazików, spotkanie jest niemożliwe. „Zhurong” interesuje się przede wszystkim obecnością lodu, czyli klasycznym marsjańskim problemem. Odpowiedź na pytanie o lód ma przybliżać do odpowiedzi na pytanie o możliwość kolonizacji Marsa. Czujniki, w które jest wyposażony, pozwalają wykrywać lód do 100 metrów pod powierzchnią. Z kolei cztery cele misji amerykańskiej są wyłuszczone na stronie NASA: 1) poszukiwanie śladów życia; 2) charakterystyka klimatu marsjańskiego; 3) charakterystyka struktury geologicznej; 4) testy techniki poprzedzające lądowanie człowieka. W planie jest rozpoczęcie nowej ery badań Marsa, której początkiem będzie sprowadzenie na Ziemię próbek zebranych przez „Perseverance” – skomplikowane zadanie rozłożone na kilka najbliższych lat, angażujące również Europejską Agencję Kosmiczną i cztery kolejne loty. „Perseverance” został wyposażony w 30 tytanowych tub, w których będzie umieszczał obiecujące próbki. Tuby zostaną na powierzchni do roku 2028, w którym przyleci po nie zbudowany w Europie łazik zbierający. Tego rodzaju misję powrotną Chiny planują na lata 2028-2030.