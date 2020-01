Internet światłowodowy Plusa znacznie zwiększa swój zasięg

Usługa Internetu światłowodowego od Plusa świadczona do tej pory w oparciu o infrastrukturę Netii będzie dostępna także w nowych wybranych lokalizacjach, w których znajduje się infrastruktura Orange. Dzięki temu ponad dwukrotne zwiększy się zasięg i blisko 39% gospodarstw domowych w całej Polsce będzie mogło korzystać z oferty Plus Internet Stacjonarny, którego prędkość sięga nawet do 1 Gb/s już od jutra tj. 10 stycznia.

Plus Internet Stacjonarny teraz także na infrastrukturze Orange

Plus Internet Stacjonarny to oferta Internetu światłowodowego, która dociera na ten moment do prawie 2,7 mln gospodarstw domowych oraz do ponad 800 największych biurowców w kraju. Jej dostępność zwiększa się o infrastrukturę Orange w tzw. gminach regulowanych, czyli tych, w których decyzją UKE udostępniana jest ona innym operatorom. To 3,2 mln nowych gospodarstw domowych, które od 10 stycznia 2020 r. znajdą się w zasięgu Internetu światłowodowego Plusa.

Jeśli posiadacie w domu okablowanie Orange, będziecie mogli skorzystać zarówno z Internetu światłowodowego Plusa, jak Telewizji Kablowej IPTV od Cyfrowego Polsatu. Ta wiadomość z pewnością ucieszy wielu użytkowników, którzy zyskają dzięki temu nowe możliwości. Rozszerzenie działalności z pewnością korzystnie wpłynie na wyniki finansowe Plusa. Sieć wciąż się rozwija, walcząc o miejsce zdecydowanego lidera na rodzimym rynku.

Źródło: Komunikat prasowy