Pracuje w Plusie w galerii handlowej i wlasnie dostałem info, że mam iść do pracy. Powód? Rozporządzenie nie wymienia bezpośrednio salonów telekomunikacyjnych. Plus pewnie by sobie życzył żeby go z nazwy w rozporządzeniu wymienić…

Dlaczego macie otwarte punkty? Dlaczego nie myślicie o bezpieczeństwie pracowników? Czy naprawdę na te 14 dni musza być otwarte? Nie jest ważna kwestia bezpieczeństwa klientów i pracowników? Opublikowany przez Jakuba Kulę Poniedziałek, 16 marca 2020

Postanowiliśmy więc zapytać Plusa i innych operatorów, czy mają swoje salony otwarte w galeriach handlowych. Dla przypomnienia, decyzja rządu o zamknięciu sklepów dotyczy galerii handlowych powyżej 2 tys. mkw, z wyjątkiem sklepów spożywczych i aptek.

Co na te doniesienia odpowiedział Plus? Tomasz Matwiejczuk, Dyrektor ds. Komunikacji Korporacyjnej:

– Zalecamy klientom, aby w pierwszej kolejności wybierali kontakt zdalny, a do punktu udawali się, gdy nie są w stanie załatwić danej sprawy elektronicznie lub przez telefon – wszystkie możliwe formy kontaktu są opisane na http://www.plus.pl/kontakt. Nasze punkty w centrach handlowych były zamknięte w sobotę i poniedziałek i pozostają zamknięte.

Usługi telekomunikacyjne są obecnie podstawą łączności i komunikacji między rodzinami, bliskimi ale też pracownikami tysięcy firm, a także dla milionami uczniów i studentów. Utrzymanie ciągłości działania sieci i świadczenia naszych usług jest więc kluczowe dla wszystkich obywateli, firm, instytucji czy organów administracji publicznej. Zależy nam na utrzymaniu maksymalnej możliwej dostępności naszych usług, dlatego pracę naszych punktów ograniczamy obecnie do tych wolnostojących. Należy przy tym pamiętać, że dla milionów obywateli naszego kraju, równie ważne obecnie jak artykuły podstawowe, jest możliwość łączności z innymi, a to mogą zapewnić jedynie firmy telekomunikacyjne.

Podjęliśmy więc decyzję o pozostawieniu jako otwartych części naszych punktów obsługi klienta (poza centrami handlowymi). Zanim jednak ktoś uda się do salonu, może telefonicznie sprawdzić czy jest czynny – numer telefony można znaleźć na stronie www.plus.pl/znajdz-salon.

Dobro naszych Klientów i Pracowników jest dla nas podstawową sprawą, dlatego wprowadziliśmy w punktach procedury, mające zapewnić maksymalny poziom bezpieczeństwa. W punktach obsługi Klienta wprowadzono nadzwyczajne środki związane z higieną, punkty zostały wyposażone w środki dezynfekcyjne, w tym dezynfekowane mają być m.in. długopisy, klamki, drzwi wejściowe oraz fotele. Wprowadzono również nowe procedury obsługi Klientów – zgodnie z zasadą, że w punkcie sprzedaży mogą znajdować się tylko Klienci, którzy są obsługiwani.

Z kolei rzecznik prasowy Orange, Wojciech Jabczyński udzielił nam takiej informacji:

– Zgodnie z decyzjami podjętymi przed administrację państwową nasze sklepy w centrach handlowych będą zamknięte. Salony znajdujące się poza centrami handlowymi pozostaną czynne, a pracownicy będą postępować ściśle z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego.

T-Mobile natomiast informuje, że również mają zamknięte swoje salony w centrach handlowych, a z tych tzw. „ulicznych” salonów otwarte są tylko niektóre. Głównie wygląda to tak, że mają po jednym otwartym salonie w mniejszych miejscowościach, po dwa w większych, a w Warszawie tylko cztery. Pełną listę otwartych salonów znajdziecie pod tym linkiem. Lista otwartych salonów jest na bieżąco aktualizowana.

Aktualizacja

Dostaliśmy właśnie na skrzynkę e-mail pismo od jednego z pracowników sieci, które Plus rozesłał do swoich salonów w dniu wczorajszym, w którym to poinformował, że salony Plus mogą i mają być otwarte od dnia dzisiejszego. Wygląda więc na to, że plany takie rzeczywiście były, ale w wyniku protestów Plus wycofał się z pomysłu.