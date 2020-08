Dokumenty będą bezpieczniejsze na Androidzie. Nowa opcja Plików od Google

Smartfony stają się coraz ważniejszym elementem krajobrazu naszej rzeczywistości. To już nie tylko portale społecznościowe, komunikatory i łatwy dostęp do sieci gdziekolwiek jesteśmy, a także (coraz częściej) narzędzie pracy. Powoli, sukcesywnie, sprzęty te zastępują nam komputery — i chyba nikogo już specjalnie nie dziwi to, że wielu trzyma na nich wrażliwe pliki. I nie mam tu na myśli tylko rozmaitych prywatnych zdjęć, ale także rozmaite dokumenty. Aplikacji które pozwalają ukrywać i szyfrować takie pliki na rynku jest sporo, ale od kilku dobrych lat Pliki od Google są dla wielu podstawowym menadżerem na Androidzie. I teraz także one dorobiły się bezpiecznego folderu w standardzie!

Pliki od Google z prywatnym folderem zabezpieczonym kodem PIN

O tym że taka opcja zmierza do Plików wiadomo było nie od dziś, ale najświeższa wersja aplikacji (oznaczona numerkiem 1.0.323) wprowadza ją w życie. Odpowiedni odnośnik znajdziemy w sekcji Kolekcje — to właśnie tam czekać będzie na nas bezpieczny folder. Przy jego pierwszym uruchomieniu musimy ustalić kod PIN, który każdorazowo wymagany będzie, by móc się do niego dostać. Bądźcie jednak ostrożni i — w razie potrzeby — zapiszcie go sobie w bezpiecznym miejscu. Bez niego nie odzyskacie już schowanych tam plików; warto też mieć na uwadze że folderu tego nie da się synchronizować z chmurą, więc nie ma łatwego przenoszenia bezpośredniego między urządzeniami. Najnowszą wersję Plików znajdziecie m.in. na APK Mirror — tak gdyby Wasza aktualizacja w Google Play jeszcze nie dotarła.

Warto mieć jednak na uwadze, że obecność nowej opcji uzależniona jest także od… wersji systemu, na której instalujemy aplikację. Sprawdziłem na dwóch urządzeniach z Androidem 8 — i, niestety, tutaj takowego wciąż nie uświadczyłem.

