PlayStation Plus we wrześniu. Gry na PlayStation 4 i specjalna promocja

Wakacje powoli dobiegają końca, kończy się też sierpniowa oferta PlayStation Plus. Jeszcze przez kilka dni macie możliwość przypisania do swoich kont Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered, czy zaskakująco dobrego Fall Guys, w którym zmierzycie się z 59 innymi graczami w szalonych zmaganiach na zwariowanych torach przeszkód. Wrzesień zapowiada się równie emocjonująco i zapewni graczom dziesiątki, jak nie setki godzin zabawy.

Tradycyjnie, Sony prezentuje nowe gry na kilka dni przed ich udostępnieniem w PlayStation Store — co ma miejsce w pierwszy wtorek miesiąca. Co więc pojawi się w ofercie od 1 września? To dwa różne tytuły oferujące zupełnie inny typ rozgrywki. Na pierwszy ogień idzie PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS. PUBG chyba nie trzeba specjalnie przedstawiać. Popularna wieloosobowa strzelanka Battle Royale od lat cieszy się sporym zainteresowaniem, choć często przyćmiewana jest przez Fortnite. W odróżnieniu od produkcji Epic Games, twórcy PUBG stawiają na realizm, choć nie brakuje specjalnych wydarzeń, w których na graczy czekają zadania specjalne inspirowane znanymi w popkulturze postaciami — mieliśmy już bohaterów serii The Walking Dead, mapy PUBG odwiedziła Godzilla, czy zombie z Resident Evil.

Dzięki wrześniowej ofercie PlayStation Plus od 1 września zagracie w:

💥 PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS

🥊 Street Fighter V pic.twitter.com/5Ehbq1UWF9 — PlayStation Polska (@PlayStationPL) 26 sierpnia 2020

Drugim tytułem dostępnym we wrześniowej ofercie PlayStation Plus jest Street Fighter V. Najnowsza odsłona świetnej serii znanej od lat 80. XX wieku. Piątką na rynku pojawiła się już w 2016 r. jednak do tej pory jest wspierana przez twórców — studio Capcom. W tym roku wyszła specjalna wersja Champion Edition zawierająca wszystkich udostępnionych do tej pory bohaterów z nowymi atakami specjalnymi i kostiumami oraz dodatkowe plansze, które pojawiały się na przestrzeni ostatnich lat. Niestety wersja udostępniona w ramach abonamentu będzie okrojona względem Champion Edition, ale i tak dostarczy kilkunastu godzin świetnej zabawy.

PlayStation Plus we wrześniu. Promocja na zakup abonamentu

Wrzesień z PlayStation Plus zapowiada się interesująco. Jeśli nie jesteście jeszcze abonentami tej usługi to Sony przygotowało dla Was ciekawą ofertę. Do 1 września możecie kupić roczny abonament PlayStation Plus w cenie 180 zł. I choć nie jest to największa obniżka, to i tak myślę, że lepiej zapłacić tę kwotę niż decydować się na regularną cenę 240 zł. Promocja dostępna jest w PlayStation Store i skierowana jest wyłącznie do osób, które nie posiadają aktywnej subskrypcji.