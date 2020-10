PlayStation Plus w październiku. Gry na PlayStation 4. Co z PS5?

Wrzesień za nami, wkraczamy w ostatnie trzy miesiące 2020 r. i ostatni miesiąc obecnej generacji konsol. Już w listopadzie na rynku zadebiutuje Xbox Series X|S oraz PlayStation Plus. Obie konsole oferują darmowe gry w ramach płatnych abonamentów. Jeśli posiadacie PlayStation Plus, to jeszcze przez kilka dni macie możliwość przypisania do swoich kont PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS i Street Fighter V. Październikowa oferta nie jest zachwycająca, ale myślę, że obydwa tytuły przypadną graczom do gustu.

Tradycyjnie, Sony prezentuje nowe gry na kilka dni przed ich udostępnieniem w PlayStation Store — co ma miejsce w pierwszy wtorek miesiąca. Co więc pojawi się w ofercie od 6 października? To dwa różne tytuły oferujące zupełnie inny typ rozgrywki. Na pierwszy ogień idzie Need for Speed Payback. Wydana w 2017 r. to kolejna już odsłona znanego cyklu, który towarzyszy graczom od 1994 r. Pierwszy Need for Speed debiutował na konsoli 3DO. Payback zabiera graczy do otwartego świata i mapy inspirowanej Las Vegas i stanem Nevada, gdzie czeka masa wyzwań, misji i ciekawych lokacji do odkrycia. Recenzję Need for Speed Payback przeczytacie u nas.

W październiku, dzięki PlayStation Plus, już wkrótce zagracie w:

🚗 Need for Speed Payback

🧛🏻‍♂️ Vampyr pic.twitter.com/AlOh43bDcj — PlayStation Polska (@PlayStationPL) 30 września 2020

Drugim tytułem dostępnym w październikowej ofercie PlayStation Plus jest Vampyr. RPG akcji, który zabiera graczy do Londynu 1918 r. Wcielając się w postać dr Jonathana Reida, który został przemieniony w wampira. Za życia szukał lekarstwa na grypę, a teraz żywi się tymi, których miał wyleczyć. Gra oferuje wiele mechanik, w tym możliwość manipulowania otoczeniem i przeciwnikami. Recenzję Vampyr przeczytacie u nas.

PlayStation Plus w październiku. PlayStation 5 i wsteczna kompatybilność z PS4. Co z grami z Plusa?

Prawdopodobnie w większość z gier, które posiadacie w bibliotece PlayStation Plus, zagracie także po premierze konsoli PlayStation 5. A ta na półki polskich sklepów trafi 19 listopada. Sony nie potwierdza jednak tej informacji, jednak z dotychczasowych przekazów, wsteczna kompatybilność do obecnej generacji dotyczyć ma 99% tytułów — choć podobno nie oznacza to wcale, że będzie można w nie zagrać już po przyniesieniu konsoli do domu. Ostatnie przecieki sugerują, że kolejne gry ze wstecznej kompatybilności będą działać po aktualizacjach systemu PS5. Na PlayStation Plus zadebiutuje także PlayStation Plus Collection. To zbiór najlepszych klasyków z PS4, w które będzie można zagrać na nowej konsoli — najprawdopodobniej w ramach jednego abonamentu.