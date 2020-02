Shadow of the Colosus and Sonic Forces are March PS+ games pic.twitter.com/HhTtsWjk7p — AllGamesDelta (@AllGamesDelta_) February 26, 2020

Darmowe gry abonamentowe w PlayStation Plus: marzec 2020

Oferta gier abonamentowych w PlayStation Plus od dawna już nie poraża pod względem ilościowym, jakościowo jednak wciąż jest co najmniej dobrze. Od trzeciego marca 2020 wszyscy subskrybenci PlayStation Plus będą mogli pobrać bez dodatkowych opłat na swoje konsole dwie gry: Sonic Dark Forces oraz Shadow of the Colossus. Pierwsza z nich to nowa odsłona przygód niezwykle szybkiego, niebieskiego, jeża. Nie powiem by była to najwybitniejsza produkcja z jego udziałem, ale trudno jej też odmówić uroku i tego, że jak większość jego przygód ma… to coś. I naprawdę trudno się oderwać od ekranu, kiedy już zaczniemy gnać przed siebie i ganiać doktora Eggmana.

Drugą z nowości jest remake uwielbianego Shadow of the Colossus. Gry przepięknej, wielkiej, w czasie swojej premiery znacznie wyróżniającej się na tle rynkowej konkurencji i… pokusiłbym się nawet o stwierdzenie, że jedynej w swoim rodzaju. Jej odświeżona forma jest obecnie znacznie bardziej akceptowalna niż liczący sobie już półtorej dekady oryginał. Jeżeli jeszcze nie mieliście okazji przeżyć tej przygody, to tym razem nie odpuszczajcie — lepsza okazja może się już w tym temacie nie przytrafić.

Powyższe gry wyciekły kilka godzin przed oficjalnymi zapowiedziami oferty PS Plus na marzec 2020 przez… zbyt wcześnie zamieszczony na stronie PlayStation Store banner reklamowy — ale jako że wszystkie informacje pochodzą z PS Store i wyciekły raptem kilka godzin przed oficjalnym ogłoszeniem, raczej nie trzeba się martwić o wprowadzenie w błąd.