PlayStation Plus w kwietniu. Premiera i gry o zombie już w przyszłym tygodniu

Marzec z PlayStation Plus za nami. Do wczoraj mieliście możliwość przypisania do swoich kont FINAL FANTASY VII Remake, Remnant From the Ashes, Farpoint VR oraz Maquette (gra wyłącznie na PlayStation 5). Kwietniowa oferta jest równie mocna, ale może przynieść częściowe rozczarowanie posiadaczom konsol nowej generacji.

Tradycyjnie, Sony prezentuje nowe gry na kilka dni przed ich udostępnieniem w PlayStation Store — co ma miejsce w pierwszy wtorek miesiąca. Co więc pojawi się w ofercie od 6 kwietnia? To przede wszystkim premiera najnowszej odsłona serii Oddworld. Oddworld: Soulstorm to platformówka z elementami łamigłówek, w której gracz ponownie wciela się postać Mudokona Abe’a uciekającego wraz ze swoimi napotkanymi po drodze pobratymcami przed Glukkonami, którzy chcą ich przerobić na mięso. W grze nie zabraknie nawiązań i rozwiązań ze starych odsłon serii i zupełnie nowych mechanik rozbudowujących rozgrywkę. Gra, w ramach abonamentu PS+ będzie dostępna wyłącznie na PlayStation 5, posiadacze starej generacji będą musieli ją kupić.

Z myślą o graczach z konsolą starej generacji przygotowano Days Gone oraz Zombie Army 4: Dead War. Pierwszy tytuł to produkcja wewnętrznego studia Bend, które stworzyło otwarty świat z zombie, motocyklami i podróżą przez zapuszczone, choć malownicze zakątki amerykańskiego Oregonu. Posiadacze konsol PS5 mogą czuć się nieco zawiedzeni — Days Gone dostępne jest dla nich od premiery konsoli w ramach pakietu gier PlayStation Plus Collection. Zombie Army 4: Dead War to również, jak sama nazwa wskazuje, żywe trupy. Trzecioosobowa strzelanka od twórców Sniper Elite 4 osadzona w latach 40. XX w., w której gracz mierzy się z hordami zombie — a ci są pozostałością armii Hitlera.

PlayStation Plus w kwietniu. Będzie w co grać!

W kwietniu, dzięki PlayStation Plus, już wkrótce zagracie w:

🏍 Days Gone

🧟‍♂️ Zombie Army 4: Dead War

👋 Oddwold: Soulstorm pic.twitter.com/zXR1YFrp1w — PlayStation Polska (@PlayStationPL) March 31, 2021

PlayStation Plus w kwietniu. PlayStation 5 i wsteczna kompatybilność z PS4

W większość z gier (a zapewne we wszystkie), które posiadacie w bibliotece PlayStation Plus, zagracie także na konsoli PlayStation 5. Wsteczna kompatybilność do poprzedniej generacji dotyczyć ma 99% tytułów. Jeśli macie już PS5, pamiętajcie też o PlayStation Plus Collection. To zbiór najlepszych klasyków z PS4, w które można zagrać na nowej konsoli — w ramach jednej opłaty PlayStation Plus.