PlayStation 5, Xbox Series X, Xbox Series S – trzy konsole, trzy opinie. Która dla kogo?

Jak zapewne zauważyliście, przetestowaliśmy już wszystkie trzy konsole nowej generacji. I choć wszystkie są do siebie podobne, to tak naprawdę każda z nich jest inna. Postanowiliśmy usiąść i podsumować nasze wrażenia - co też mam nadzieję odpowie na pytanie, który ze sprzętów jest dla kogo.