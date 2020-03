PlayStation 5 i Xbox Series X – na te gry czekam najbardziej

Zawsze zastanawiałem się czemu istnieje grupa osób, która oczekuje od nowych konsol bogatej biblioteki gier od razu na starcie. Nigdy się to nie zdarza i nigdy zdarzać nie będzie. Nie znaczy to oczywiście, że producenci powinni w ogóle temat ignorować, namawiać ludzi do kupna nowego sprzętu, a później zmuszać ich do czekania na gry. W końcu w pewnym sensie to właśnie tytuły startowe sprzedają debiutujące urządzenia i raczej nie jest zbyt rozsądnym by łykać wszystkie obietnice o niesamowitej oprawie i mocy bez możliwości ich konfrontacji z rzeczywistością.

Przygotowałem więc listę gier, które uruchomimy na naszych nowych PlayStation 5 i Xboksach Series X. Obstawiam, że w najbliższych miesiącach zestawienie będzie się powiększać, ale już trochę wiemy. W co więc zagramy na konsolach nowej generacji?