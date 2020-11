PlayStation chwali się najlepszym startem konsoli, ale nie wdaje się w szczegóły

Konsole wyprzedają się na pniu, a ze sklepów w mig znikają egzemplarze które dotrą do nich dopiero za kilka tygodni. Szaleństwo, którego warto pogratulować — bo zdecydowanie jest czego. Użytkownicy informują o wielu problemach z PlayStation 5 — to warto potraktować je jak choroby wieku dziecięcego. Choć działanie sprzętu potrafi się drastycznie różnić. U jednych konsole są bezgłośne, u innych cały czas szumią. Jedni mogą swobodnie usypiać konsolę, inni nie podejmują tego ryzyka. Ale nawet one nie odstraszają potencjalnych klientów. W międzyczasie Sony na Twitterze informuje, że to ich najlepszy start — i że do końca roku sprzedawcy mają otrzymać kolejny nakład konsol. Ze smutkiem jednak zakładam, że chodzi o tę dostawę, na którą pre-ordery już były kilka dni temu ;-)

We want to thank gamers everywhere for making the PS5 launch our biggest console launch ever. Demand for PS5 is unprecedented, so we wanted to confirm that more PS5 inventory will be coming to retailers before the end of the year – please stay in touch with your local retailers.

— PlayStation (@PlayStation) November 25, 2020