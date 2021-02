PlayStation 5 sprzedaje się ze stratą i ten rok nic nie zmieni

Sony spodziewa się wzrostu przychodów w nadchodzącym roku finansowym (dla przypomnienia, rok finansowy/podatkowy w Japonii trwa od 1 kwietnia do 31 marca) – zarówno jeśli chodzi aparaty, konsole jak i podzespoły, które dostarczy do iPhonów oraz innych smartfonów. Wiemy też, że PlayStation 5 sprzedało się już w 4,5 milionach egzemplarzy, choć dostępność konsol jest fatalna praktycznie na całym świecie. Mimo aktualnej sytuacji firma ma się z czego cieszyć, bowiem od startu PlayStation 4 do końca roku sprzedano 4,2 miliona egzemplarzy, można więc śmiało powiedzieć, że PS5 radzi sobie bardzo dobrze.

Sony spekuluje, że do końca marca tego roku uda im się dojść do 7,6 miliona egzemplarzy z perspektywą 14,8 miliona do końca kolejnego roku finansowego. O ile oczywiście będzie w stanie dostarczyć odpowiednią ilość konsol, bowiem firma jasno przyznaje, że zainteresowanie przekroczyło ich spekulacje. Do tego dochodzi oczywiście problem niedostępności komponentów, przez które Sony nie jest w stanie zwiększyć produkcji.

Robimy wszystko co w naszej mocy by dostarczyć jak najwięcej egzemplarzy najszybciej jak to możliwe.

– powiedział CEO Sony.