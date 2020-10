Przejrzysty, szybki i zaawansowany. Taki ma być interfejs PlayStation 5

PlayStation 5 zmienia podejście do interfejsu użytkownika i rozwija rozwiązania znane z obecnej generacji dając graczom dużo większą kontrolę nad tym, co jest wyświetlane na ekranie i w jaki sposób jest to robione. Choć Sony nie zdradza wszystkich szczegółów na temat działania systemu, tak w poniższym wideo możecie sprawdzić jedne z najważniejszych, zdaniem firmy, funkcji, które pozytywnie wpłyną na korzystanie z konsoli w czasie gry.

Najważniejszym elementem w nowym interfejsie PlayStation 5 ma być Centrum Sterowania. Wywoływane przez naciśnięcie przycisku PS gracze wywołają najpotrzebniejsze opcje bez wychodzenia z gry. Centrum pozwoli przejść do powiadomień, listy przyjaciół, czatów, ustawień kontrolera, mikrofonu, profilu, czy innych. W tym miejscu pojawi się zupełnie nowe narzędzie — Aktywności. Wyświetlane jako dodatkowe karty, z możliwością przypięcia do ekranu, pokazują istotne informacje na temat uruchomionej gry, w tym podsumowania z dotychczasowej rozgrywki z możliwością niemal natychmiastowego przejścia do niektórych etapów (w kompatybilnych grach), czy sprawdzenia zaległości i np. pominiętych, czy przegapionych zadań i wyzwań.

W zakładce Aktywności pojawiać się też będą podpowiedzi i wskazówki dostarczane najprawdopodobniej przez samych twórców gier. Te jednak będą zarezerwowane wyłącznie dla posiadaczy aktywnych subskrypcji PlayStation Plus. Sony nie zdradza ile tytułów będzie korzystało z tych pomocy, jednak można podejrzewać, że wszystkie gry z wewnętrznych studiów zaoferują tego typu rozwiązania. Podpowiedzi będą wyświetlane w formie tekstowe, obrazkowej lub wideo.

Interfejs PlayStation 5 zaprezentowany. Sony pokazuje najciekawsze zmiany w wyglądzie systemu

Centrum Sterowania pozwala też na szybkie dołączanie do rozgrywki z przyjaciółmi, w grach online. Bez konieczności mozolnego zamykania obecnie uruchomionej gry, przełączania się na inną, w której czekają znajomi. Aspekt społecznościowy w PlayStation 5 ma być również mocno podkręcony, a jego ważnym elementem ma być ulepszony system robienie zrzutów ekranów i wideo z gry wraz z publikowaniem ich w mediach społecznościowych. Nowością ma być możliwość edycji zdjęć, jednak Sony nie zdradza, jakie narzędzia otrzymają gracze.

Jednak z punktu widzenia zwykłego gracza, najważniejszy jest ekran główny konsoli. Ten również uległ zmianie — i to dość drastycznej. Zamiast dużych kafli z grami, katalogami, czy narzędziami, w PlayStation 5 dostaniemy podzielony na dwie kategorie interfejs: Gry i Media. W tym pierwszym pojawiać się będą instalowane gry — po najechaniu na konkretny tytuł otwierać się będzie hub z najważniejszymi informacjami, aktywnościami, nowościami, rozszerzeniami, czy multimediami. Niektóre elementy z hubów będą wyświetlane także w przypadku gier z PS4. Ważną rolę ekranu głównego pełnić będzie zakładka Explore. Ta jednak na premierę dostępna będzie tylko w USA. Wyświetlane będą w niej najświeższe informacje prosto od Sony, w tym zapewne promocje, newsy, czy najciekawsze multimedia udostępniane przez społeczność graczy. Zmiany dotkną także PlayStation Store, który nie jest już osobą aplikacją, a integralną częścią systemu — co z pewnością przełoży się na szybkość jego działania i niemal natychmiastowy dostęp do katalogu gier, dodatków, czy innych treści.

Na koniec warto zaznaczyć, że zaprezentowany interfejs PlayStation 5 pochodzi z rozwojowej wersji systemu i Sony zaznacza, że niektóre jego elementy mogą ulec zmianie i wyglądać nieco inaczej, gdy konsola zadebiutuje w przyszłym miesiącu. Jak Wam się podoba?