Wiemy kiedy Sony pokaże PlayStation 5. Chyba

Premiera nowych konsol to jedno z najbardziej wyczekiwanych świąt graczy. Nowa zabawka w domu to zawsze spory powód do radości — a to, że ósma generacja konsol zdążyła się już nieco zestarzeć, to zupełnie inna para kaloszy. O nowych konsolach wiemy coraz więcej. Kilka tygodni temu poznaliśmy specyfikację PlayStation 5, chwilę później Sony zaprezentowało kontroler do PlayStation 5: Dual Sense. Wiemy też, że sprzęt ma trafić na sklepowe półki jeszcze tej jesieni — ale nakład będzie mniejszy niż poprzedniczki, czego powodem ma być rzekomo cena urządzenia. Chociaż jeżeli wierzyć ofercie włoskiego sklepu, za PlayStation 5 zapłacimy tylko 2000 złotych. Nie bardzo chce mi się wierzyć w to, że będzie tak tanio — ale datę rzekomego przedstawienia PlayStation 5 przez Sony zapisuję w kalendarzu. Ale jeszcze ze znakiem zapytania.

PlayStation 5 w całej okazałości mamy zobaczyć już na początku czerwca

Podobno konferencja na której Sony oficjalnie zaprezentuje PlayStation 5 ma odbyć się czwartego czerwca. Termin wydaje się wiarygodny (to przecież okolice targów E3, no a wtedy też spodziewaliśmy się ją zobaczyć) — a informacja pochodzi od Jeffreya Grubba z GamesBeat. Jeffrey na swoim koncie ma już kilka sprawdzonych insajderskich informacji — co niewątpliwie zwiększa zaufanie do tej informacji. I choć mówi się, że to na początku czerwca mieliśmy nareszcie zobaczyć konsolę w całej okazałości — a zaraz po tym poznać jej cenę i dokładną datę premiery, to nie jest wykluczone, że wcześniej zobaczymy już gry na wyłączność nowej konsoli Sony.

Czy informacje te się potwierdzą? Cóż — zobaczymy. Sony oficjalnie nie zabrało jeszcze głosu w temacie — wcześniej plotkowało się, że wielka pokazówka odbędzie się jeszcze w maju. Szczerze? Tych kilka dni nie zrobią już większej różnicy – mam tylko nadzieję, że Polska będzie na liście krajów, do których sprzęt trafi od razu i obejdzie się bez importu, jak miało to miejsce przy premierze Xbox One…

