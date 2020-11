Sony zablokowało upiększanie PS5. Po co, skoro tego starcia i tak nie wygrają

Tydzień temu pisaliśmy o ciekawym pomyśle brytyjskiej firmy na poradzenie sobie z białą obudową konsoli PlayStation 5, która nie wszystkim się podoba. Wystarczyło 160 zł, zamówienie złożone na stronie PlateStation5.com, cierpliwość, kilka tygodni oczekiwania i gotowe. Przychodzi jeden z czterech wersji paneli zastępczych, w kolorze: Cherry Red, Matte Black, Indigo Blue lub Chromatic. Na papierze wszystko wyglądało super. Na duże poruszenie w sieci nie trzeba było długo czekać. Kolorowe zamienniki szybko zainteresowały graczy. I choć ich produkcja się jeszcze nie rozpoczęła, a wszystkie działania związane z ich promocją i sprzedażą powinny zapalić lampę ostrzegawczą, tak nie brakowało chętnych na kupowanie kota w worku.

Szybko okazało się, że na młodych przedsiębiorców z Wielkiej Brytanii czekają problemy. Pierwszym z nich było uderzenie Sony zmuszające firmę do zmiany nazwy oraz adresu sklepu internetowego. Powód? Naruszanie własności intelektualnych związanych z PlayStation 5. Strona została zamknięta i cały biznes przeniósł się do nowego miejsca — Customize My Plates. Pomysłodawcy wymiennych paneli dla PS5 zapewniali, że wszystkie złożone zamówienia będą zrealizowane i obiecywali wysyłkę produktów na kilka dni po premierze konsoli. Teraz okazuje się, że firma musi całkowicie zrezygnować ze swojego pomysłu, wycofać się z produkcji paneli i zwrócić pieniądze zamawiającym.

Prawnicy Sony skontaktowali się z przedstawicielami Customize My Plates informując ich o naruszeniu patentów i praw własności związanych z projektem i wyglądem paneli do PlayStation 5. Pod groźbą zakończenia sporu w sądzie i dość wątpliwymi szansami na wygraną przez Brytyjczyków, ci zdecydowali się na całkowite porzucenie swojego pomysłu. Ze strony sklepu zniknęły wszystkie informacje o możliwości zakupu kolorowych paneli, a wszyscy ci, którzy zdążyli je zamówić, otrzymają pełne zwroty poniesionych kosztów.

Kolorowych paneli do PlayStation 5 nie będzie. Sony blokuje PlateStation5

Co dalej? Podejrzewam, że w najbliższych tygodniach mnóstwo paneli, w wymyślnych wariacjach i kolorach, pojawi się na AliExpress. Już teraz znajdziecie tam dziesiątki, jak nie setki, propozycji dla obecnej generacji. Od wymiennych, kolorowych paneli do PlayStation 4, po fantazyjne wzory obudowy Nintendo Switch, kontrolerów do Xbox One, PS4, czy innych konsol. Tu Sony będzie miało pod górkę w walce z „podróbkami” i wysyłanie próśb o zaprzestanie produkcji i sprzedaży produktów naruszających patenty japońskiej korporacji na niewiele się zda.

Myślę też, że Sony tuż premierze PlayStation 5 zaserwuje graczom możliwość kupna oficjalnych paneli. I coś mi mówi, że będą one dużo droższe niż te oferowane przez Brytyjczyków. Przedstawiciele PlateStation5, a obecnie CustomizeMyPlates nie zamierzają wchodzić na wojenną ścieżkę z Sony, teraz ich oferta skupia się przede wszystkim na winylowych okleinach, dzięki którym można zmienić kolorystykę poszczególnych elementów samej konsoli PlayStation 5, jak i kontrolera DualSense — jednak to nie będzie to samo, niż możliwość wymiany całego panelu na inny kolor.