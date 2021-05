PlayStation 5 i Xbox Series X|S to, póki co, festiwal łatek 60 fps

Z nową generacją konsol zawsze jest tak, że na początku nie ma w co grać. Pojawia się kilka premierowych tytułów i to tyle…tym razem dostało je tak naprawdę tylko PlayStation 5, Microsoft wydaje się całkowicie skupiać na Game Passie. Ale tym razem problem nie jest wcale tak duży, bowiem obie konsole są wstecznie kompatybilne i pozwalają bawić się przy tytułach z poprzedniej generacji. A, że mają mocniejsze podzespoły to tym razem zamiast remasterów, co chwila dostajemy next-genowe łatki, które poprawiają działanie i wygląd gier. Czy raczej sprawiają, że produkcje wyglądają i działają tak, jak powinny wyglądać i działać kiedy pojawiały się na rynku.