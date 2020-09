W gorszej sytuacji są osoby, które lubią sobie jeszcze zagrać w gry wydane na starsze konsole, bo PS5 nie będzie obsługiwało tytułów wydanych na PS3/PS2/PS1. Nie powinno to w gruncie rzeczy dziwić, Sony nie jest fanem tego rozwiązania, ale w PS4 można to było zrobić w miarę bezboleśnie bo obie konsole pracują na podobnej architekturze (procesor x86 i GPU AMD). Natomiast PS3 to procesor IBM (Cell), który diametralnie różni się od swoich następców. Nie powinno być co prawda problemów z przygotowaniem emulatora, ale Sony doszło do wniosku, że to nie jest kluczowa funkcja i zabrakło czasu na jej wdrożenie. Miłośnicy wstecznej kompatybilności będą za to mogli skierować swój wzrok w stronę Microsoftu, który obiecuje, że Xbox Series X/S będzie umożliwiał uruchomienie gier nawet z pierwszego Xboksa.

PlayStation 5 ma zadebiutować w Polsce 19 listopada w cenie 1849 PLN za model bez napędu Blu-ray oraz 2299 PLN za wersję z napędem.

źródło: Siliconera