Promocja, w której Play bierze na siebie 9 rat za smartfona obowiązuje przy przeniesieniu numeru i wyborze 36 miesięcy spłaty rat. Rozbijając to na miesiące, czego nie widać na stronie, wychodzi na to, że przez 24 miesiące płacimy 75 zł, a przez 27 miesiące raty (36-9).

Xiaomi Mi 10 Lite 5G 24 miesiące 36 miesięcy 48 miesięcy Abonament HOMEBOX+raty za smartfona 3 000,00 zł 3 210,00 zł 3 720,00 zł Opłata na start za smartfona 219,00 zł 1,00 zł 1,00 zł Suma 3 219,00 zł 3 211,00 zł 3 721,00 zł

Wrzucamy to w tabelkę i widać, że wprawdzie płacimy w końcowym rozrachunku mniej za smartfona, ale ukryte to jest tylko w opłacie na start, której nie ponosimy w przypadku opcji 36 miesięcy. Niemniej w rezultacie koszt takiej opcji jest prawie identyczny. Opcja na 48 miesięcy nie opłaca się z kolei w ogóle, płacimy w niej 10 zł mniej miesięcznie, a na koniec wychodzi nas to około 500 zł drożej.

LG V60 ThinQ 5G w abonamencie PLAY SOLO L – 6 rat bez opłat

Sprawdźmy teraz promocję na 6 rat za smartfona bez opłat (ta obowiązuje w każdym abonamencie). Do porównania weźmiemy również smartfona obsługującego 5G – LG V60 ThinQ 5G w abonamencie PLAY SOLO L – nielimitowane rozmowy komórkowe i stacjonarne, nielimitowane wiadomości SMS/MMS oraz 70 GB transferu danych, bez dodatkowej karty SIM, jak w HOMEBOX.