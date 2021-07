Dariusz Mazurkiewicz, prezes zarządu Polskiego Standardu Płatności, operatora BLIKA:

Jesteśmy gotowi do realizowania płatności zbliżeniowych. Poszczególne banki na polskim rynku będą udostępniały tę możliwość swoim klientom sukcesywnie. Co ważne, bez względu na bank rozwiązanie będzie wszędzie działać tak samo. Nasi użytkownicy zapłacą zbliżeniowo na całym świecie. Jesteśmy naprawdę podekscytowani efektem pracy wielu podmiotów, które wspólnie tworzą właśnie przełomowe rozwiązanie na rynku płatności. Dajemy użytkownikom BLIKA najlepsze możliwe rozwiązanie do płatności zbliżeniowych telefonem. Wierzymy, że na zawsze zmieni ono sposób płacenia w terminalach płatniczych oraz przyspieszy i upowszechni wykorzystywanie do tego urządzenia mobilnego.