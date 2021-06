Zapytano więc wszystkich respondentów o to, ile według nich taki dostęp powinien kosztować. Niemal co czwarty badany wskazywał opłaty rzędu 10 zł – 19 zł, ale to 10 zł okazało się najpopularniejszą wymienianą kwotą przez 19% ankietowanych. Sporo było też wskazań w przedziale cenowym 20 zł – 29 zł oraz 50 zł i więcej.

Opłaty za dostęp do treści w internecie to cały czas gorący temat, ale jak widać z tego badania brakuje wśród internautów pewnego rodzaju konsekwencji. Chętnie płacimy za dostęp do serwisów VOD, upatrując w tym korzyść w postaci oglądania ulubionych filmów i seriali w dowolnym momencie i bez reklam. Za to płacimy i wiemy za co płacimy.

Z kolei za dostęp do serwisów internetowych nie widzimy takiej potrzeby, by je opłacać. Mimo, że przeszkadza nam, iż czytając wybrane artykuły odbijamy się od paywalla. Z drugiej strony tłumaczymy brak chęci na ich opłacanie mnogością innych bezpłatnych treści w sieci. Podejrzewam więc, iż tak jak to już się dzieje w przypadku serwisów VOD (zwłaszcza jeśli chodzi o Player.pl, który już w całości jest płatny), z chwilą gdy wszystkie znaczące serwisy internetowe wprowadziłyby opłaty za dostęp do wszystkich treści, internauci z czasem zdecydowali się na ich opłacanie, przynajmniej tych najbardziej wartościowych dla nich.

Źródło: Polski Instytut Ekonomiczny.