Płatność BLIKIEM bezpośrednio na AliExpress podczas finalizacji zamówienia to nie jedyna nowość, wkrótce pojawi się też opcja One Click BLIK, dzięki której kod BLIK będziemy przepisywać tylko podczas pierwszej płatności, a po dodaniu AliExpress do zaufanych sklepów, kolejne płatności dokonamy już tylko jednym kliknięciem, bez konieczności przepisywania kodu.

Gary Topp, Dyrektor Regionu Europy Centralnej i Wschodniej oraz Szef Międzynarodowych Partnerstw Płatniczych w AliExpress:

W ciągu ostatnich lat z zainteresowaniem obserwujemy rozwój BLIKA na polskim rynku i wierzymy, że współpraca z AliExpress pozwoli mu stać się europejskim liderem innowacyjnych płatności mobilnych.

Nawiązanie tej współpracy właśnie teraz nie jest przypadkowe, już jutro 10 czerwca rozpoczyna się letnia wyprzedaż na stronie AliExpress oraz w aplikacji mobilnej platformy. Tak więc nowa odsłona BLIKA na AliExpress powinna spodobać się rodakom, kupującym na tej platformie.

Źródło: BLIK.