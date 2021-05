Płatne social media – tak, poproszę. Najlepiej na teraz

W zeszłym tygodniu świat obiegły wiadomości o nowych planach firm tworzących social media na monetyzację swojej działalności. Najpierw pisaliśmy wam o pomyśle na płatnego Facebooka, a dwa dni temu światło dzienne ujrzał pomysł z płatnym Twitterem. Oczywiście – póki co są to tylko zapowiedzi i jasnym jest, że żadna z firm nie ogłosi z dnia na dzień przejścia na inną, bardziej bezpośrednią formę monetyzacji. Z drugiej jednak strony fakt, że dwa najpopularniejsze serwisy wspominają o tym, że jest możliwe odejście od reklam, to zdecydowanie coś jest na rzeczy. Składa się na to zapewne wiele czynników, ale przede wszystkim wzrost świadomości użytkowników nt. prywatności i bezpieczeństwa. Powstaje pytanie – jak wyglądałby świat, jeżeli za social media trzeba byłoby płacić jak za Netflixa czy Spotify? Moim zdaniem – lepiej.

Płatny Facebook czy Twitter (i inne) rozwiązałyby wiele dzisiejszych problemów

Pomyślmy przez chwilę, co by było, gdyby większość social mediów wprowadziła wyłącznie płatny model subskrypcji. Myślę, że moglibyśmy się spodziewać 3 możliwych reakcji ze strony ludzi. Pierwsza grupa, najmniejsza, zostałaby na wszystkich dotychczasowych platformach, opłacając kilka abonamentów. Dziś w końcu też są osoby, które mają kilka usług streamingowych jednocześnie (HBO GO, Netflix etc.). Druga grupa, dużo liczniejsza – zapewne wybrałaby jeden portal na którym czują się najlepiej i to jego by opłacała. Jednak moim zdaniem najliczniejsza grupa zwyczajnie wycofałaby się z social mediów. I wszystkie trzy rozwiązania byłyby dobre.