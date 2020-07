Nieco mniejsze notowania mają TVN24, Eurosport czy Polsat Film, a stawkę zamykają Canal+, Polsat Sport, AXN i TVN Turbo.

Jest też druga strona medalu, czyli osoby, które korzystają tylko z darmowej naziemnej telewizji cyfrowej, wśród nich wzrósł odsetek chcących wykupić abonament płatnej telewizji, z uwagi na większą liczbę ciekawszych programów niż w naziemnej. W porównaniu z wynikami poprzedniej edycji Projektu Cyfrowizja powiększył się on z 14% do 21%. Tłumaczyć to można też faktem, że badanie przeprowadzono w pierwszej połowie marca, a więc był to początek izolacji i zaleceń pozostania w domach.