Brak możliwości wystawienia sztuki na teatralnych deskach z udziałem widowni to spory problem dla artystów, a także widzów, którzy zechcieliby wesprzeć ulubiony teatr. Odpowiedzią na tymczasowe problemy może okazać się Internet, co pokazują starania wielu placówek kultury, które przenoszą działalność do Sieci. Do nich należy także Teatr Kwadrat, który wyznaczył na ten piątek dzień startu swojej platformy.

Teatr Kwadrat online – pierwsza premiera

Pod adresem www.teatrkwadratonline.pl już w najbliższy piątek będziecie mogli obejrzeć pierwsze przedstawienie. Start zaplanowano na godzinę 19:00 i wtedy właśnie będzie możliwość zobaczyć „Berek, czyli upiór w moherze” Marcina Szczygielskiego z Pawłem Małaszyńskim i Ewą Kasprzyk. Nagranie zawiera materiał bonusowy w postaci symbolicznego podsumowania 10-ciu lat „Berka” w wykonaniu Pawła Małaszyńskiego oraz zespołu. Od premiery spektaklu mija 12 lat, ponieważ odbyła się w 2008 roku.

