Dziś, na swoich stronach, spółka Centralny Port Komunikacyjny zaprezentowała projekt Strategicznego Studium Lokalizacyjnego, który zakłada gruntowne przebudowanie siatki połączeń kolejowych i połączenia odległych lokalizacji w Polsce z nowym portem lotniczym pomiędzy Łodzią a Warszawą.

Premier RP Mateusz Morawiecki:

– W kwietniu ub. roku podczas konferencji prasowej na stacji Łódź Fabryczna pokazywaliśmy założenia Programu Kolejowego CPK i przyjętą przez rząd nowelizację rozporządzenia zawierającego wykaz linii kolejowych o znaczeniu państwowym. Dotrzymaliśmy słowa: dziś pokazujemy Polakom Strategiczne Studium Lokalizacyjne dla 10 „szprych” i szczegółowy plan budowy ponad 1600 km nowych linii kolejowych. Centralny Port Komunikacyjny to serce rządowego Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju i priorytet tego rządu. Jestem przekonany, ze CPK będzie kołem zamachowym całej polskiej gospodarki.

Podstawą nowej siatki połączeń będzie 10 szprych, na które będą się składać istniejące linie, zmodernizowane i zupełnie nowe dostosowane do szybkich kolei powyżej 250 km/h.

Łącznie ma zostać wybudowanych 1600 km nowych linii, z czego 670 km będzie dostosowanych do dużych prędkości powyżej 250 km/h, 740 km linii głównych, na których pociągi będą osiągać od 200 km/h do 250 km/h i 190 km linii dodatkowych z dotychczasową i standardową prędkością 160 km/h i więcej.

W pierwszym etapie przewiduje się skomunikowanie stolicy Polski i Łodzi z CPK, oraz podłączenie do magistrali CMK Krakowa. Kolejne etapy to rozbudowanie linii kolejowych i połączenie z CPK odległych miejscowości w Polsce.

Piotr Malepszak, członek zarządu CPK ds. części kolejowej:

– Wśród planowanych inwestycji CPK znajdują się nowe lotnisko przesiadkowe dla Polski i Europy Środkowo-Wschodniej oraz sieć nowych linii kolejowych (w tym odcinków o standardzie Kolei Dużych Prędkości), mających połączyć Warszawę i CPK z większością największych miast Polski w czasie nie dłuższym niż 2-2,5 godz.

Jak te wszystkie inwestycje przełożą się na czasy przejazdów? Zapowiada się dobrze, z Warszawy do portu lotniczego dostaniemy się w 15 minut, z Łodzi 28 minut, a z Łodzi do Wrocławia godzinę i do Poznania 70 minut. Włączenie Krakowa do CMK pozwoli pokonać dystans do Katowic w 35 minut.

Nowe linie kolejowe do CPK ✈🚆 #CPK to prawdziwa rewolucja w podróżach kolejowych w całej 🇵🇱 Polsce. Zobacz Strategiczne Studium Lokalizacyjne ➡ https://cpk.pl/pl/inwestycja/ssl… | #PolskaNaDobrychTorach Opublikowany przez Centralny Port Komunikacyjny Solidarity Transport Hub Poland Środa, 29 stycznia 2020

Co z resztą miejscowości w Polsce? Nowa siatka linii kolejowych sprawi, że wszyscy mieszkańcy Polski będą mieli do najbliższej stacji systemu kolejowego CPK nie więcej niż 30 km, z kolei bezpośrednie połączenie ze stolicą i CPK 120 miejscowości w kraju, zamieszkałymi przez 13 mln mieszkańców pozwoli pokonać im dystans do portu i Warszawy w czasie od 2 do 2,5 godziny.

Z wymienianych korzyści pojawia się tu jeszcze powrót po 30 latach kolei do Łomży czy do Jastrzębia-Zdroju, skąd do Katowic będzie można dojechać w 20 minut czy skrócenie czasu przejazdu do Warszawy o połowę z takich miejscowości jak Płock, Włocławek czy Toruń.

Jak to padło dziś stwierdzenie u nas w redakcji – na papierku piękna wizja, niemniej mam nadzieję, że się ziści i w przeciągu najbliższych lat uda się dopiąć te plany i ją zrealizować w rzeczywistości.

Źródło: CPK.