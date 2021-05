Przy pomocy aplikacji Jak dojadę możemy zaplanować podróż z naszej lokalizacji lub wybrać zapisany wcześniej punkt, na przykład z domu, pracy lub dowolnie inaczej nazwanego w ustawieniach planera miejsca. Podobnie jak w Mapach Google widzimy też zatłoczenie na przystanku, z którego zaczynamy podróż czy w przypadku autobusów z GPS-em sprawdzić z jakim opóźnieniem w stosunku do rozkładu jazdy rozpoczniemy nasz przejazd.

Na liście proponowanych przejazdów wyświetla się nam od razu opcja zakupu właściwego co do czasu przejazdu biletu. A dla osób przyjezdnych dołączona jest też mapa z nawigacją do konkretnych przystanków i całą trasą przejazdu wraz z zaznaczonymi przystankami na przesiadkę. Z dodatkowych opcji do planowania tras możemy wybrać preferowane środki przejazdu czy zaznaczyć unikanie przesiadek oraz ustawić przypomnienie o godzinie wyjścia z domu.

Planowanie podróży komunikacją miejską w mPay

Na koniec bohater dzisiejszego wpisu, czyli nowa opcja w aplikacji mPay – mPayGO!.