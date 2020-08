Poza tym, Aqua Mail rzeczywiście ma mnóstwo ustawień poczty porozbijanych na szczegółowe zakładki, co może okazać się przydatne dla mniej zaznajomionych z obsługą poczty osób, ale wydaje mi się, że większość z nich i tak nawet nie będzie zaglądała do nich. Ponadto spora część z tych ustawień jest domyślnie zaimplementowana w innych darmowych klientach poczty, by móc łatwo, szybko i intuicyjnie korzystać z mobilnej skrzynki e-mail.

Czy warto wydawać na Aqua Mail pieniądze?

Osobiście wydaje mi się, że nie. Przeglądałem opinie o Aqua Mail w Google Play, jest ich naprawdę dużo, bo ponad 100 tysięcy, co może świadczyć o dużej popularności tego klienta. Jednak spora ich część (zwłaszcza ostatnich opinii) sprowadza się do narzekania, że nie można dodać drugiego konta, a więc są to użytkownicy wersji darmowej. Co tym bardziej mnie dziwi, bo wysyłanie poczty ze stopką reklamową i w ogóle z borykanie się z reklamami w dzisiejszych czasach w aplikacji powinno ich mocno zniechęcić do korzystania z tej poczty.

Z kolei płacenie za usunięcie tej stopki czy reklam wydaje się mocno niezasadne w dobie mnóstwa innych darmowych klientów poczty. Wliczając do tego Gmaila, Outlooka czy nawet wbudowanych klientów poczty na każdym smartfonie z Androidem czy iOS na pokładzie.