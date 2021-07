Rewolucja w Pizza Hut – teraz pizzę zamówisz w aplikacji, bez oczekiwania na kelnera

Często, zwłaszcza w obleganych godzinach w weekendy, oczekiwanie na kelnera w restauracjach to nie lada wyzwanie czasowe. Nowa usługa Pizza Hut wdrożona we współpracy z PayU – „Zamów online do stolika”, pozwala ominąć tę część i samodzielnie zamówić posiłek w aplikacji mobilnej Pizza Hut lub przez stronę www.

Aleksandra Chojnacka, Digital Manager w Pizza Hut: