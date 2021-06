Pixel Shift, Gimbal, Extreme Night Vision – oto dlaczego zdjęcia z telefonu są dziś takie dobre

Dzisiejsze smartfony przez swoją poręczność praktycznie wymazały z rynku taką kategorię sprzętu, jak aparaty kompaktowe. Dużo mniej osób sięga także po lustrzanki. Wszystko przez to, że dzisiejsze topowe smartfony dzięki wykorzystaniu najnowszej technologii są w stanie dostarczyć jakość, która jeszcze parę lat temu była nie do pomyślenia. Jednak nawet dziś niektóre urządzenia radzą sobie z fotografią lepiej niż inne. Dlaczego? Ano dlatego, że dotarliśmy już do momentu, w którym nawet najlepszy obiektyw w smartfonie nie zapewni zadowalających klientów rezultatów. Dlatego ci z producentów, którym zależy by ich urządzenie wyróżniało się możliwościami foto, opracowują innowacyjne technologie, zarówno na poziomie sprzętu, jak i oprogramowania, które pozwalają uwolnić pełen potencjał telefonu i dzięki którym użytkownicy mogą wykonać takie ujęcie, jakie sobie życzą. Co ciekawe – większość osób kupujących smartfon zapewne nie wie nawet, jak wiele funkcji współpracuje ze sobą pod maską aby dostarczyć jak najlepszy efekt w każdych warunkach. Dziś przyjrzymy się trzem z nich, które znaleźć można w najnowszym smartfonie vivo X60 Pro, jednym z najlepszych fotosmartfonów dostępnych obecnie na rynku. Co stoi za jego zdjęciami?

Pixel shift

Dziś konsumenci oczekują od smartfonów ostrych jak żyletka zdjęć, które jednocześnie będą wolne od takich przypadłości jak cyfrowy szum. W większości wypadków nawet najlepiej działający autofocus nie wystarczy, dlatego niektórzy producenci stosują cyfrowe sposoby poprawy jakości obrazu, które jednak w większości wypadków pozostawiają wyraźny ślad na końcowym zdjęciu. Dlatego niektóre topowe aparaty fotograficzne wykorzystują technologię Pixel shift, aby polepszyć jakość przechwytywanego obrazu.