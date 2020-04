Zabrałem Pixela 4 XL i lustrzankę na krótki spacer. Czym wolę robić zdjęcia?

Pixele to smartfony, które należą do fotograficznej czołówki. Nie wszystkim odpowiadają zdjęcia, jakie wykonują, ale wielu osobom taki telefon zastąpi duży aparat - fotografie powstają szybko i robią naprawdę dobre wrażenie.

Który smartfon robi najlepsze zdjęcia?

Liderów fotografii mobilnej jest kilku. Dlaczego? Bo choć każde zdjęcie można obiektywnie ocenić i wybrać najlepsze z kilku na podstawie aspektów technicznych, o tyle na koniec dnia każdy smartfon z czołówki będzie mieć swoich zwolenników. Wszystko dlatego, że któreś ze zdjęć będą nam się po prostu bardziej podobać.

Charakterystyka zdjęć z iPhone’a, Samsunga czy Pixela jest przez wielu rozpoznawana gołym okiem i choć ta granica się delikatnie zaciera, to jednak wciąż w wielu przypadkach jest to możliwe. Zdjęcia z Pixela od zawsze miały cieplejsze barwy, wyższy stopień nasycenia kolorów i chyba najbardziej rozwinięty tryb HDR. Ewidentnie widać, że zdjęcia te są – nawet w korzystnych warunkach – swego rodzaju zlepkiem kilku zdjęć: od prześwietlonych do niedoświetlonych. Wszystko po to, by uzyskać efekt możliwie najbliższy temu, co widzi ludzkie oko.

Wolicie ładniejsze czy zwykłe zdjęcie?