Nowa generacja piractwa w internecie: generacja Z i doba koronawirusa

Trzeba spojrzeć prawdzie w oczy, bogaci stają się coraz bogatsi, a dotyczy to również wytwórni filmowych i molochów VOD. Biedni natomiast stają się coraz biedniejsi, co dotyczy większości ludzi na tej planecie. Czy zatem należy traktować ludzi, którzy oglądają lub też pobierają nielegalne treści z internetu, jak przestępców na równi z mordercami, gwałcicielami, pedofilami, czy też osobami robiącymi przekręty finansowe na grube setki milionów? To już pozostawiam Waszej ocenie. Pamiętajcie, że o ile szafować wyroki jest łatwo, to trudniej zmienić nastawienie ludzi. A może właśnie na tym przede wszystkim powinno zależeć twórcom. Może gdyby na wzór branży muzycznej, filmy i seriale zaczęły być łatwiej i taniej dostępne dla ogółu, to problem sam by się rozwiązał. Czas pokaże, czy w końcu ktoś pójdzie po rozum do głowy.

A co Wy o tym myślicie, może chcielibyście przeczytać więcej na ten lub inny nurtujący Was temat? Dajcie znać w komentarzach.

Pozdrawiam Karol Woś.

Źródła: torrentfreak.com, www.independent.co.uk, www.vice.com