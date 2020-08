Pinnacle Studio 24. Nowości w programie do edycji wideo już dostępne!

Pinnacle Studio to program komputerowy do domowej edycji wideo, który na rynku dostępny jest od wielu lat zmieniając po drodze właścicieli. Pod skrzydłami firmy Corel, którą możecie kojarzyć z programów do projektowania graficznego CorelDRAW, Pinnacle Studio rozwija się dynamicznie starając się dostarczyć swoim użytkownikom ciekawych, wygodnych, a przede wszystkim, zaawansowanych, narzędzi do montażu i edycji materiału filmowego. Najnowsza wersja, z numerkiem 24, wprowadza rozwiązania ułatwiające pracę z plikami wideo. Wersja Ultimate pomoże stworzyć różne rodzaje zaawansowanych efektów specjalnych przy użyciu usprawnionej funkcji maskowania wideo. Ulepszone elementy sterowania kluczowymi klatkami umożliwiają bardziej precyzyjną edycję, a usprawniony edytor tytułów zagwarantuje ciekawy ekran tytułowy albo pozwoli na zakończenie nagrania wymownym cytatem lub pomysłowymi napisami końcowymi.

Najnowsza wersja programu Pinnacle Studio Ultimate, już od dawna znanego z wszechstronności, możliwości technicznych i szerokiego zakresu kontroli, zawiera nowe funkcje, które jeszcze bardziej umacniają naszą pozycję jako wyróżniającego się konsumenckiego edytora wideo. Umożliwiając użytkownikom tworzenie wspaniałych, wyjątkowych produkcji, mamy przyjemność po raz kolejny zademonstrować, że profesjonalne rezultaty mogą iść w parze z funkcjami edycji przyjaznymi dla użytkowników indywidualnych

— mówi Prakash Channagiri, dyrektor działu ds. zarządzania produktami wideo w firmie Corel.

Pinnacle Studio 24 Ultimate. Co nowego?

Poza obsługą większej szybkości transmisji i lepszym przyspieszeniem sprzętowym dzięki technologii Intel Quick Sync Video, program Pinnacle Studio 24 Ultimate oferuje zaawansowany pakiet funkcji do edycji wideo, w tym: ulepszony edytor tytułów, lepsze maskowanie wideo, usprawnioną edycję nagrań wideo (możliwość tworzenia i zapisywania ustawień wstępnych, podprojektów i osadzonych klipów do wykorzystania w innych projektach), ulepszone elementy sterowania klatkami kluczowymi, animowane nakładki (grafiki, tła i animacje uatrakcyjniające m.in. wprowadzenia, sekwencje tytułowe), czy powrót wsparcia dźwięku przestrzennego 5. (eksport plików, płyt DVD i Blu-ray z dźwiękiem przestrzennym 5.1). Pinnacle Studio 24 w wersji Ultimate obsługuje nagrania wideo w rozdzielczościach 4K i HD oraz w formacie 360°. Oferuje dynamiczne przejścia, przezroczystość ścieżek oraz opcje animacji poklatkowych.

Pinnacle Studio 24. Nowa wersja popularnego edytora wideo już dostępna

Programy Pinnacle Studio 24 Ultimate, Pinnacle Studio 24 Plus oraz Pinnacle Studio 24 są teraz dostępne w językach: polskim, angielskim, czeskim, duńskim, fińskim, francuskim, hiszpańskim, holenderskim, japońskim, niemieckim, rosyjskim, szwedzkim i włoskim. Sugerowana cena detaliczna wersji Pinnacle Studio 24 Ultimate wynosi 439 zł, Pinnacle Studio 24 Plus — 325 zł, a Pinnacle Studio 24 — 199 zł. Dostępne są też ceny zakupu uaktualnień (239 zł do wersji 24 Plus i 299 zł do wersji 24 Ultimate). Więcej informacji znajdziecie na oficjalnych stronach Pinnacle Studio.