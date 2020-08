Po lewej stronie mamy widoczną listę wszystkich folderów dostępnych w aplikacji, tych głównych jak i tych, które przydadzą się do wyselekcjonowania wiadomości, co do których zastosowaliśmy jakąś z dostępnych akcji – odłożenie na później czy przypomnienie o braku odpowiedzi. Z kolei główna tablica poczty to trzy zakładki. Po lewej stronie mamy zakładkę odpowiedzialną za listę wiadomości, które odłożyliśmy do przeczytania na później, środkowa kolumna to lista bieżącej korespondencji, a po prawej wszystkie zarchiwizowane.

Do każdej nowej wiadomości możemy zastosować oprócz dodania załącznika trzy akcje – właśnie przypomnienie w przypadku braku odpowiedzi oraz wysłanie później. Tu do wyboru mamy kilka zdefiniowanych już okresów – dziś, wieczorem, jutro, w weekend, w następny weekend, za miesiąc czy w konkretny, wybrany dzień. Trzecią opcją jest śledzenie wiadomości, czyli powiadomienie kto i kiedy odczytał naszą wiadomość.

I tutaj ciekawostka – znam wiele klientów poczty email, które udostępniają taką opcję natywnie (na Gmailu tylko ze wspomaganiem rozszerzeń do Google Chrome), ale żaden z nich nie powiadamia o tym fakcie odbiorców, co wydaje się być zasadne i właściwe. Świadczą o tym rozwiązania firm trzecich, które pozwalają na wykrywanie takich wiadomości i ich blokowanie. Pigeon Mail postanowił tu wyjść przed szereg i dołącza do takiej wiadomości stopkę z informacją o tym, że wiadomość ta ma włączoną opcję potwierdzania przeczytania i zwraca ją do nadawcy, niezależnie od ustawień poczty odbiorcy oraz co najważniejsze – pozwala wypisać się z tego śledzenia, po czym każda następna wiadomość od tego nadawcy będzie tej opcji pozbawiona.