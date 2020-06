Pierwszy na świecie laptop z 5G nie ma w pudełku foliowej czapeczki

Jeśli spojrzycie na rynek smartfonów, to doskonale widać pewien trend, który może nie jest tak dynamiczny, ale jest. Kolejni producenci dodają do swojej oferty smartfony obsługujące sieć 5G. Oczywiście ta wprowadzana jest w poszczególnych krajach w różnym czasie i z różnym skutkiem – w Polsce swoje 5G uruchomił pierwszy Plus, ale raczej nie sądzę by zbyt wiele osób mogło skorzystać z jej dobrodziejstw. Przynajmniej na razie.

Tymczasem dopiero teraz pojawia się laptop obsługujący 5G

Lenovo Yoga 5G pojawił się na tegorocznych targach CES i według zapewnień producenta, jest pierwszym na świecie laptopem obsługującym 5G. Na chwilę obecną dość mocno ograniczonym jeśli chodzi o dostępność, ponieważ komputer pojawił się jako sprzęt na wyłączność w USA pod skrzydłami operatora Verizon.

Lenovo Yoga 5G to nie do końca klasyczny laptop, ale urządzenie 2 w 1 – no ale mniejsza o szufladki. W środku znalazło się miejsce dla Snapdragona 8cx 5G z modemem X55 5G i slotem na kartę nano SIM. Wspiera zarówno mmWave, jak i sub-6GHz 5G, ale skoro pojawił się u Verizona, będzie kompatybilny tylko z technologią mmWave 5G. Nie jest to idealne rozwiązanie, bo z testów wnika, mmWave 5G średnio radzi sobie w zamkniętych przestrzeniach i nie łapie tak dobrze zasięgu kiedy jest ograniczane ścianami. I to niestety mylne podejście, że każdy używa w pomieszczeniach WiFi. Nie po to przecież kupuje się laptopa obsługującego 5G by nie móc sprawnie korzystać z jego dobrodziejstw w każdej możliwej sytuacji poza domem. Hotelowe WiFi to często kpina (zdarzało mi się wrzucać filmy na nasz kanał YouTube z korytarza, bo tylko tam szło to z akceptowalną prędkością). To nie smartfon, którego ma się cały czas w kieszeni i używa w każdej możliwej sytuacji. Patrzę na to oczywiście ze swojej perspektywy, bo pracuję raczej w zamkniętych pomieszczeniach, a nie na ławce w parku. Pozostaje trzymać kciuki by Verizon dołożył jeszcze większych starań i polepszył sytuację.