Pierwsza taka oferta na rynku – wszystko, co najlepsze z telewizji i VOD

W 4K śledzić też można zmagania sportowe – jedne z najbardziej prestiżowych, czyli angielską Premier League, hiszpańską LaLigę oraz naszą rodzimą Ekstraklasę – można na żywo podziwiać w przepięknej jakości obrazu. Dodatkowo, na fanów sportu czekają propozycje od Eleven Sports, gdzie transmitowane są mecze takich lig, jak PKO Ekstraklasa, Premier League, LaLiga, Bundesliga oraz Serie A, Ligi Mistrzów Velux EHF czy żużlowe Grand Prix, w ramach którego w ostatnim sezonie triumfował Polak Bartosz Zmarzlik zdobywając tytuł mistrza świata na żużlu. Na tym lista się nie kończy, bo mamy także mecze najlepszej ligi koszykarskiej świata NBA. W ramach pakietu Polsat Sport Premium obejrzymy natomiast wszystkie mecze piłkarskiej Ligi Mistrzów oraz Ligi Europy UEFA (dostępne są aż 4 kanały telewizyjne oraz 2 dodatkowe programy uruchamiane w razie potrzeby). Nie można zapomnieć o pakiecie kanałów Eurosport, których oferta programowa jest najbardziej zróżnicowana i uniwersalna – warto nadmienić, że to właśnie te kanały zapewniają dostęp do wszystkich najważniejszych dyscyplin zimowych, które można oglądać na żywo.

Jeden dekoder, wiele usług, najlepsza jakość

W ramach usług VOD oferta robi nie mniejsze wrażenie. Jak już wspomniałem, widzowie mogą liczyć na obszerne zasoby całych katalogów HBO GO, Netfliksa, a także CANAL+ VOD. Po podłączeniu dekodera do domowej sieci usługi są dostępne bezpośrednio na dekoderze 4K UltraBOX+, który wspiera wcześniej opisane technologie,jak rozdzielczość 4K oraz HDR (HFR, 10bit, WCG).

Ile to wszystko kosztuje? Oferta CANAL+ z Netflix: Superpremium+ 4K, EXTRA+ i COMFORT+

Nawet rok Netflix zupełnie za darmo!

Zapytacie więc: a ile to wszystko kosztuje?! Odpowiedź jest wręcz banalna, bo decydując się na wszystko, możecie liczyć się z wydatkiem jedynie na poziomie 139,99 zł przez pierwsze 12 miesięcy, gdyż nie zapłacicie ani złotówki za najwyższy pakiet Netfliksa, gwarantujący oglądanie na 4 ekranach jednocześnie oraz najwyższą jakość obrazu i dźwięku. Później, przez następne 12 miesięcy, kwota ta wyniesie 182,99 zł. Pakiet Superpremium 4K to w sumie 180 kanałów telewizyjnych (CANAL+, HBO, Eleven Sports, Polsat Sport Premium, Eurosport) i dostęp do serwisów CANAL+ VOD, HBO GO i Netflix. Warto przypomnieć, że w przypadku kanałów CANAL+ (CANAL+, CANAL+ Film, CANAL+ Seriale, Kuchnia+, Domo+, AleKino+, nSport+) nadawane programy nie są przerywane żadnymi reklamami, więc seans filmu czy serialu nie jest zakłócany głośnymi spotami marketingowymi. Dla osób zapatrzonych w jakość oraz nieprzepadających za wersją lektorską (która jest w Polsce standardem), platforma CANAL+ oferuje możliwość wyboru oryginalnej ścieżki dźwiękowej w zagranicznych produkcjach. W większości do czynienia mamy ze ścieżką wielokanałową (dźwięk Dolby), więc soundbary czy kina domowe podłączone do telewizora będą miały szansę się wykazać.

Tańsze pakiety CANAL+ z Netflix

Dwa dodatkowe pakiety, Comfort+ i Extra+, to zestawy kanałów telewizyjnych oraz pakiet Standard na Netfliksie, który zapewnia dostęp na dwóch ekranach jednocześnie oraz rozdzielczość HD. W tym przypadku dostęp do Netfliksa będzie darmowy przez 6 miesięcy. We wspomnianych pakietach znajdziemy kolejno 131 i 168 kanałów TV, zaś ceny wyniosą odpowiednio 89,99 zł (przez pierwsze pół roku, później 132,99 zł miesięcznie) i 99,99 zł (przez pierwsze pół roku, później 142,99 zł miesięcznie). Co istotne, bez problemu będzie można zmienić pakiet Netfliksa na wyższy przy dopłacie 9 zł miesięcznie. Wszystkie ceny obowiązują, oczywiście, przy umowie zawieranej na okres 24 miesięcy.